Анастасия Спиридонова стала жертвой аферистки, лишившей её 137 тысяч рублей





В начале весны этого года Анастасия Спиридонова поделилась с подписчиками в Instagram планами на предстоящий ремонт. Спустя какое-то время ей написала женщина по имени Татьяна, представилась хозяйкой магазина и предложила посмотреть у неё шторы по броским ценам. Спиридонова рассмотрев заявленные образцы, пригласила её к себе домой для дальнейшего обсуждения купли-продажи. Женщины при встрече обсудили выбранные шторы, цену, составили полагающийся документ, и по нему певица отдала положенную предоплату.Вот с этого момента и начались у Анастасии Спиридоновой «хождения по мукам». В назначенный день продавец так и не появилась. Позже «кормила» певицу различными отговорками: то у неё умер отец, и она не может приехать, то проблемы с обманувшим её бухгалтером. В общем, у аферистки была заготовлена масса отговорок. Анастасия даже ездила в якобы Татьянин магазин. На самом деле у него оказалась совсем другая хозяйка, объяснившая, что к мошеннице не имеет никакого отношения.Долгие месяцы в попытках найти аферистку, вернуть приобретённый товар или свои деньги, ни к чему не привели. Анастасия Спиридонова вынуждена была обратиться за помощью к правоохранителям. Когда и чем закончится эта история, пока не известно.