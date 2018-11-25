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Анастасия Спиридонова стала жертвой аферистки, лишившей её 137 тысяч рублей

Певица Анастасия Спиридонова стала жертвой «нечистой на руку» аферистки, взявшей у неё предоплату в 137 тысяч рублей и исчезнувшей бесследно. В итоге Спиридонова вынуждена обратиться в полицию по факту обмана.

Анастасия Спиридонова стала жертвой аферистки, лишившей её 137 тысяч рублей

В начале весны этого года Анастасия Спиридонова поделилась с подписчиками в Instagram планами на предстоящий ремонт. Спустя какое-то время ей написала женщина по имени Татьяна, представилась хозяйкой магазина и предложила посмотреть у неё шторы по броским ценам. Спиридонова рассмотрев заявленные образцы, пригласила её к себе домой для дальнейшего обсуждения купли-продажи. Женщины при встрече обсудили выбранные шторы, цену, составили полагающийся документ, и по нему певица отдала положенную предоплату.

Вот с этого момента и начались у Анастасии Спиридоновой «хождения по мукам». В назначенный день продавец так и не появилась. Позже «кормила» певицу различными отговорками: то у неё умер отец, и она не может приехать, то проблемы с обманувшим её бухгалтером. В общем, у аферистки была заготовлена масса отговорок. Анастасия даже ездила в якобы Татьянин магазин. На самом деле у него оказалась совсем другая хозяйка, объяснившая, что к мошеннице не имеет никакого отношения.

Анастасия Спиридонова стала жертвой аферистки, лишившей её 137 тысяч рублей

Долгие месяцы в попытках найти аферистку, вернуть приобретённый товар или свои деньги, ни к чему не привели. Анастасия Спиридонова вынуждена была обратиться за помощью к правоохранителям. Когда и чем закончится эта история, пока не известно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:41

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