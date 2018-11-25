Боль в животе и вспучивание могут свидетельствовать об онкологии кишечника





Симптомы онкологии толстого кишечника: наличие крови в стуле, неожиданная потеря веса, судороги в кишечнике, состояние слабости всего организма, а также сильные боли. В этом случае стоит записаться на приём к доктору, однако при условии, что данные симптомы происходят на протяжении нескольких дней.Наиболее серьезным сигналом является гнойные либо слизевые выделения в стуле, сильные судороги которые сопровождаются острой болью в зоне живота, постоянным головокружением, тошнотой, диареей, а также рвотой продолжительностью более суток.