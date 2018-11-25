Пожар на строительном рынке в Балашихе охватил территорию в 1,2 тысячи квадратных метров





Как сообщается, на данный момент на рынке горят два ангарных помещения, в которых хранятся строительные материалы. Площадь пожара стремительно расширяется и уже достигла 1,2 тысячи квадратных метра. Черный дым от пожара виден на большом расстоянии, отмечают очевидцы. Ранее поступила информация о пожаре только на одном складе общей площадью 450 квадратных метров.На месте возгорания работают сотрудники пожарных служб.