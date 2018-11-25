Пожар на строительном рынке в Балашихе охватил территорию в 1,2 тысячи квадратных метров
В подмосковном городе Балашиха на территории рынка строительных материалов произошёл пожар. По словам представителя регионального главка МЧС, огонь охватил участок общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров.
Как сообщается, на данный момент на рынке горят два ангарных помещения, в которых хранятся строительные материалы. Площадь пожара стремительно расширяется и уже достигла 1,2 тысячи квадратных метра. Черный дым от пожара виден на большом расстоянии, отмечают очевидцы. Ранее поступила информация о пожаре только на одном складе общей площадью 450 квадратных метров.
На месте возгорания работают сотрудники пожарных служб.
Как сообщается, на данный момент на рынке горят два ангарных помещения, в которых хранятся строительные материалы. Площадь пожара стремительно расширяется и уже достигла 1,2 тысячи квадратных метра. Черный дым от пожара виден на большом расстоянии, отмечают очевидцы. Ранее поступила информация о пожаре только на одном складе общей площадью 450 квадратных метров.
На месте возгорания работают сотрудники пожарных служб.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 12:26