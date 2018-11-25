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В ФСБ РФ показали фото украинских кораблей-нарушителей

Погранслужба ФСБ РФ обнародовала несколько фотографий украинских кораблей-нарушителей. Ранее стало известно, что три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России и направляются к Керченскому проливу, совершая опасные маневры и не реагируя на сигналы российских пограничников.

В ФСБ РФ показали фото украинских кораблей-нарушителей

Снимки стали красноречивым доказательством безответственного и провокационного поведения украинских моряков, о чем сообщает портал «Слово и дело».

В ФСБ РФ показали фото украинских кораблей-нарушителей

Некоторые эксперты предполагают, что киевские власти таким способом пытаются использовать ситуацию в преддверии обсуждения резолюции Украины в ООН касательно акватории Азовского и Черного морей.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:16

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