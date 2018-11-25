В ФСБ РФ показали фото украинских кораблей-нарушителей
Погранслужба ФСБ РФ обнародовала несколько фотографий украинских кораблей-нарушителей. Ранее стало известно, что три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России и направляются к Керченскому проливу, совершая опасные маневры и не реагируя на сигналы российских пограничников.
Снимки стали красноречивым доказательством безответственного и провокационного поведения украинских моряков, о чем сообщает портал «Слово и дело».
Некоторые эксперты предполагают, что киевские власти таким способом пытаются использовать ситуацию в преддверии обсуждения резолюции Украины в ООН касательно акватории Азовского и Черного морей.
Снимки стали красноречивым доказательством безответственного и провокационного поведения украинских моряков, о чем сообщает портал «Слово и дело».
Некоторые эксперты предполагают, что киевские власти таким способом пытаются использовать ситуацию в преддверии обсуждения резолюции Украины в ООН касательно акватории Азовского и Черного морей.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:16