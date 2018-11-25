Эксперты озвучили рейтинг лучших новых игр для Android-смартфонов
Эксперты составили рейтинг лучших мобильных игр для устройств на Android, которые появились недавно. Список был опубликован на портале Android Police.
Первое место эксперты отдали Assassin's Creed Rebellion. Данная игра бесплатная, но имеет при это некоторый платный контент. На следующем месте Royale Rising Battle Build Survival Arena. На третьем месте находится Storm Boy, у которой хорошая графика. На четвертой позиции оказалась игра-головоломка Where Shadows Slumber.
Также эксперты выделили Steps & Dragons и Stack Hit. Поклонников стратегий порадует Archimedes, а любители телесериала “Мыслить как преступник” будут рады игре Criminal Minds: The Mobile Game. В список попала и Dawn Break -Ice and Fire, а также на Android доступна и очередная часть UNO.
Первое место эксперты отдали Assassin's Creed Rebellion. Данная игра бесплатная, но имеет при это некоторый платный контент. На следующем месте Royale Rising Battle Build Survival Arena. На третьем месте находится Storm Boy, у которой хорошая графика. На четвертой позиции оказалась игра-головоломка Where Shadows Slumber.
Также эксперты выделили Steps & Dragons и Stack Hit. Поклонников стратегий порадует Archimedes, а любители телесериала “Мыслить как преступник” будут рады игре Criminal Minds: The Mobile Game. В список попала и Dawn Break -Ice and Fire, а также на Android доступна и очередная часть UNO.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00