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Ольга Серябкина из группы «SEREBRO» превращается в клона Ольги Бузовой

Певица Ольга Серябкина из группы «SEREBRO» начала превращаться в копию телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой.

Серябкина совсем скоро поменяет дружную группу «SEREBRO» на проект «MOLLY». А недавно Ольга призналась, что намерена затмить самую хайповую новоиспеченную певицу России - Ольгу Бузову.

Ольга Серябкина из группы «SEREBRO» превращается в клона Ольги Бузовой

Нужно сказать, что поклонники коллектива «SEREBRO» очень расстроились, узнав, что одна из самых ярких участниц променяла трио на сольную карьеру, однако они уверены, что у Ольги все получится, ведь ее ценят не столько за вокальные способности, сколько за эффектный внешний вид и большую грудь.

Именно в этом Серябкина может с легкость обойти Бузову по популярности, ведь существенного декольте у телеведущей «Дома-2» до сих пор так и не появилось, несмотря на советы многих ее фанатов сделать пластику груди.

На данный момент интернет-пользователи пришли к выводу, что совсем скоро Ольга из группы «SEREBRO» превратится в клона Ольги Бузовой. Да и судьбы у знаменитостей очень похожи. Обе звезды решили начать с чистого листа, поэтому задумались о сольной карьере.

Ольга Серябкина из группы «SEREBRO» превращается в клона Ольги Бузовой

А внешний вид Серябкиной в последнее время и стал походить на воспитанницу телепроекта, и это не говоря о том, что девушек зовут одинаково. Впрочем, между Бузовой и «MOLLY» все-таки есть одно отличие – участница группы не стала петь под своим именем, а вот ведущая «Дома-2» продвигает свое имя буквально повсюду.

«Как по мне, имя Ольга – это диагноз! Наверное, каждая сейчас Ольга возомнит из себя великую певичку и начнет рваться на большие сцены!», «А может Серябкиной и Бузовой задуматься о дуэте?! Все равно уже как сестры-близняшки», - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:07

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