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Стартап Frolic Studio разработал датчики для управления любой бытовой техникой

Голландские специалисты из стартапа Frolic Studio разработали набор датчиков, это позволит при помощи смартфона управлять любым бытовым прибором и иной техникой. К примеру, в систему «умного дома» вполне возможно встроить запуск проигрывателя для пластинок.

Стартап Frolic Studio разработал датчики для управления любой бытовой техникой

Новая разработка получила название Smartians, теперь к системе «умный дом» возможно подключить практически любую бытовую технику. К тому же можно собрать автоматизированные системы для полива комнатных растений или кормления рыбок. Устройства миниатюрных размеров управляются при помощи смартфона, периодически их необходимо подзаряжать, но не чаще одного раза в несколько месяцев.

Smartians состоит из разных деталей, конструкцию пользователи могут собрать сами без помощи специалистов. Новая разработка справляется с поворотом тумблера, нажатием на кнопку, придерживанием дверки для домашних животных, сворачиванием шнура и другими не сложными заданиями.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 12:15

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