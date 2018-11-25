Стартап Frolic Studio разработал датчики для управления любой бытовой техникой





Новая разработка получила название Smartians, теперь к системе «умный дом» возможно подключить практически любую бытовую технику. К тому же можно собрать автоматизированные системы для полива комнатных растений или кормления рыбок. Устройства миниатюрных размеров управляются при помощи смартфона, периодически их необходимо подзаряжать, но не чаще одного раза в несколько месяцев.Smartians состоит из разных деталей, конструкцию пользователи могут собрать сами без помощи специалистов. Новая разработка справляется с поворотом тумблера, нажатием на кнопку, придерживанием дверки для домашних животных, сворачиванием шнура и другими не сложными заданиями.