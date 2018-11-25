Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская создаст коллекцию одежды для полных людей





Надежда Ангарская всегда была пышнотелой. Но недавно артистка похудела на 30 килограмм. Звезда Comedy Woman начала готовиться к комедийному шоу Stories и решила обновить свой гардероб. Но даже похудев, ей оказалось весьма непросто отыскать стильный наряд на ее фигуру. Тогда Надежда Ангарская поняла, что с такой проблемой сталкиваются многие женщины.Именно тогда-то актрисе пришла идея создаст собственную марку одежды для полных людей. Надежда Ангарская решила, что разработает как наряды для выхода в свет, так и повседневные. Цветовая гамма одежды будет зависеть от предназначения образа. Артистка сообщила, что часть эскизов уже нарисованы, и она собирается обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам, чтобы ей объяснили все этапы производства.