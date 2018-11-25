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Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская создаст коллекцию одежды для полных людей

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская решила помочь женщинам с "пышными" формами, которые не могут носить красивую одежду из-за лишнего веса. Артистка начала работу над своей первой дизайнерской коллекцией для полных людей.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская создаст коллекцию одежды для полных людей

Надежда Ангарская всегда была пышнотелой. Но недавно артистка похудела на 30 килограмм. Звезда Comedy Woman начала готовиться к комедийному шоу Stories и решила обновить свой гардероб. Но даже похудев, ей оказалось весьма непросто отыскать стильный наряд на ее фигуру. Тогда Надежда Ангарская поняла, что с такой проблемой сталкиваются многие женщины.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская создаст коллекцию одежды для полных людей

Именно тогда-то актрисе пришла идея создаст собственную марку одежды для полных людей. Надежда Ангарская решила, что разработает как наряды для выхода в свет, так и повседневные. Цветовая гамма одежды будет зависеть от предназначения образа. Артистка сообщила, что часть эскизов уже нарисованы, и она собирается обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам, чтобы ей объяснили все этапы производства.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:03

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