Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская создаст коллекцию одежды для полных людей
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская решила помочь женщинам с "пышными" формами, которые не могут носить красивую одежду из-за лишнего веса. Артистка начала работу над своей первой дизайнерской коллекцией для полных людей.
Надежда Ангарская всегда была пышнотелой. Но недавно артистка похудела на 30 килограмм. Звезда Comedy Woman начала готовиться к комедийному шоу Stories и решила обновить свой гардероб. Но даже похудев, ей оказалось весьма непросто отыскать стильный наряд на ее фигуру. Тогда Надежда Ангарская поняла, что с такой проблемой сталкиваются многие женщины.
Именно тогда-то актрисе пришла идея создаст собственную марку одежды для полных людей. Надежда Ангарская решила, что разработает как наряды для выхода в свет, так и повседневные. Цветовая гамма одежды будет зависеть от предназначения образа. Артистка сообщила, что часть эскизов уже нарисованы, и она собирается обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам, чтобы ей объяснили все этапы производства.
Надежда Ангарская всегда была пышнотелой. Но недавно артистка похудела на 30 килограмм. Звезда Comedy Woman начала готовиться к комедийному шоу Stories и решила обновить свой гардероб. Но даже похудев, ей оказалось весьма непросто отыскать стильный наряд на ее фигуру. Тогда Надежда Ангарская поняла, что с такой проблемой сталкиваются многие женщины.
Именно тогда-то актрисе пришла идея создаст собственную марку одежды для полных людей. Надежда Ангарская решила, что разработает как наряды для выхода в свет, так и повседневные. Цветовая гамма одежды будет зависеть от предназначения образа. Артистка сообщила, что часть эскизов уже нарисованы, и она собирается обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам, чтобы ей объяснили все этапы производства.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:03