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В России собираются создать танк с электромагнитной пушкой

В России собираются сконструировать танк, который будет иметь электромагнитную пушку. Он сможет передвигаться в режиме беспилотника.

В России собираются создать танк с электромагнитной пушкой

В РФ думают создать гусеничную боевую машину, несущую новое вооружение. Согласно концепции, гусеничная платформа является носителем перспективных современных типов вооружения, включая беспилотное управление. На первом этапе работы специалисты собираются заняться созданием мощной системы электроснабжения танка с несущей энергоемкой полезной нагрузкой. Такой танк в дальнейшем должны оснастить кроме электротермохимической артиллерийской системы также электромагнитной пушкой и боевым лазером. Подобные пушки (рельсотроны) разрабатываются также в прочих государствах. Александр Потапов, являющийся генеральным директором корпорации "Уралвагонзавод", рассказал, что в настоящее время специалисты ведут работу над разработкой беспилотной "Арматы".

Юрий Борисов, являющийся замминистра обороны России, в начале прошлого года рассказал, что в военном ведомстве ожидается серьёзный прорыв в сфере электромагнитных, а также лазерных вооружений. Российская академия наук, взаимодействуя с Министерством обороны, желает добиться конкретных целей в разработках научно-технического задела. В особенности серьезный прорыв ожидается в лазерной сфере, а также в области электромагнитного вооружения.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:31

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