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Сергей Безруков и Анна Матисон назвали новорожденного сына в честь прадедушки Степаном

В Instagram-аккаунте актёра Сергея Безрукова появился новый пост о том, что они дождались пополнения в своей семье – у них родился сын Степан. Супруга и новорожденный чувствуют себя отлично, написал Безруков.

Сергей Безруков и Анна Матисон назвали новорожденного сына в честь прадедушки Степаном

В семье актёра Сергея Безрукова и режиссёра Анны Матисон уже подрастает малышка Мария. Девочке недавно исполнилось два года, и звёздный отец впервые вывел дочку в свет, они посетили открытие детского фестиваля. Тогда Сергей рассказывал, как дочери понравилась торжественная атмосфера мероприятия и фильм, в котором он сыграл роль пирата.

Теперь же в знаменитой семье новое радостное событие. Жена подарила актёру долгожданного наследника. С именем для новорожденного пара долго не мудрила и малыша назвали именем его прадедушки Степаном. Сергей Безруков под фотографией Анны с новорожденным написал, сынишка родился не маленьким – ростом 53 сантиметра и весом 3,63 килограмма.

Поклонники пишут множество поздравлений молодым родителям с пожеланиями Степану расти здоровым на радость маме с папой. Также они отмечают смелость отца, присутствовавшего при появлении на свет маленького сына.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:50

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