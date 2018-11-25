Сергей Безруков и Анна Матисон назвали новорожденного сына в честь прадедушки Степаном

В семье актёра Сергея Безрукова и режиссёра Анны Матисон уже подрастает малышка Мария. Девочке недавно исполнилось два года, и звёздный отец впервые вывел дочку в свет, они посетили открытие детского фестиваля. Тогда Сергей рассказывал, как дочери понравилась торжественная атмосфера мероприятия и фильм, в котором он сыграл роль пирата.Теперь же в знаменитой семье новое радостное событие. Жена подарила актёру долгожданного наследника. С именем для новорожденного пара долго не мудрила и малыша назвали именем его прадедушки Степаном. Сергей Безруков под фотографией Анны с новорожденным написал, сынишка родился не маленьким – ростом 53 сантиметра и весом 3,63 килограмма.Поклонники пишут множество поздравлений молодым родителям с пожеланиями Степану расти здоровым на радость маме с папой. Также они отмечают смелость отца, присутствовавшего при появлении на свет маленького сына.