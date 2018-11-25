В небе над Польшей запечатлели на видео подающий "горящий" НЛО





Уфологи, изучившие видео "горящего" НЛО, сообщили, что изначально может показаться, что на ролике запечатлен падающий самолет, который охватило пламя. Но, как уже известно, никакой информации об авиакатастрофах над Польшей не было. Также речь не может идти об метеорите, поскольку таких данный нет. Конспирологи объяснили, что по мере падения НЛО начало гореть, набирая скорость, при этом создается впечатление, что это огромный шар.Известный уфолог Скотт Уоринг высказал свое мнение. Он считает, что даже если это видео свидетельствует об вторжении инопланетян на Землю, официальных заявлений от властей ожидать не стоит. Конспиролог уверен, что правительства скрывают от общественности данные о внеземных цивилизациях.