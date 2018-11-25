Том Круз не сыграет роль Джека Ричера из-за невысокого роста и небольших рук





Первая часть фильм о Джеке Ричере с Томом Крузом в главной роли зрители увидели в 2012 году. Несмотря на это, в новой части Круз сниматься не будет, так как сценарист и писатель видит главного героя гораздо крупнее и выше ростом. Том Круз со своим ростом в 1,7 метра «не дотягивает» до Ричера почти тридцать сантиметров.Ли Чайлд уверяет, что в восторге от таланта знаменитого актёра Голливуда, и если бы Круз был хоть чуть выше и массивнее, то ни за что не отказался бы видеть его в своём «детище». Писатель даже попросил прощение у Круза за то, что отказал ему в роли Джека Ричера.