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Том Круз не сыграет роль Джека Ричера из-за невысокого роста и небольших рук

Писатель Ли Чайлд отклонил кандидатуру Тома Круза, претендующего на роль Джека Ричера в новом фильме, из-за недостаточно высокого роста и небольших кистей рук. При этом писатель отметил его прекрасные актёрские данные.

Том Круз не сыграет роль Джека Ричера из-за невысокого роста и небольших рук

Первая часть фильм о Джеке Ричере с Томом Крузом в главной роли зрители увидели в 2012 году. Несмотря на это, в новой части Круз сниматься не будет, так как сценарист и писатель видит главного героя гораздо крупнее и выше ростом. Том Круз со своим ростом в 1,7 метра «не дотягивает» до Ричера почти тридцать сантиметров.

Том Круз не сыграет роль Джека Ричера из-за невысокого роста и небольших рук

Ли Чайлд уверяет, что в восторге от таланта знаменитого актёра Голливуда, и если бы Круз был хоть чуть выше и массивнее, то ни за что не отказался бы видеть его в своём «детище». Писатель даже попросил прощение у Круза за то, что отказал ему в роли Джека Ричера.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:13

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