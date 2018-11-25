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В Сети появились фото Джона Малковича в роли Папы Римского

В Сети появились первые фотографии со съемок телесериала «Новый папа». Знаменитый актер Джон Малкович сыграл в новой картине в роль Папы Римского.

В Сети появились фото Джона Малковича в роли Папы Римского

На фото Джон Малкович запечатлен на балконе собора Святого Петра в Ватикане, куда выходят все Папы для того, чтобы поприветствовать верующих. Известно, что съемки сериала «Новый папа» только начались, и ориентировочно он выйдет на экраны в конце 2019 года. Режиссером стал итальянец Паоло Соррентино. Сценарий написал Соррентино совместно со своим соавтором Умберто Контарелло. Также сообщается, что сюжет нового фильма будет пересекаться с событиями сериала «Молодой Папа».

В Сети появились фото Джона Малковича в роли Папы Римского

Напомним, «Молодой Папа» вышел в 2016 году и состоял из 10 серий. Сериал получил положительные отзывы от кинокритиков. В главной роли в проекте «Молодой Папа» снялся Джуд Лоу.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:45

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