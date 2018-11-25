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Геращенко требует от Лондона не впускать в страну Ивана Охлобыстина

Эпатажный украинский политик Антон Геращенко призвал Лондон не впускать в страну российского актера Ивана Охлобыстина, который должен стать почетным гостем фестиваля «Неделя российского кино».

Геращенко требует от Лондона не впускать в страну Ивана Охлобыстина

Геращенко напомнил, что Охлобыстин является гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики, а паспорт ему вручал лично Александр Захарченко.

Геращенко требует от Лондона не впускать в страну Ивана Охлобыстина

Геращенко лично обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, призывая британские власти запретить въезд Ивану Охлобыстину. При этом депутат Верховной рады назвал актера «мракобесом» и напомнил, что его имя давно внесено в «черный» список «Миротворца».

«Неделя российского кино» в Лондоне стартует 25 ноября и продлится до 2 декабря. Увидеть новую работу Ивана Охлобыстина британцы смогут в мелодраме Михаила Расходникова «Временные трудности».



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:14

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