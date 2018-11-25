Геращенко требует от Лондона не впускать в страну Ивана Охлобыстина





Геращенко напомнил, что Охлобыстин является гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики, а паспорт ему вручал лично Александр Захарченко.Геращенко лично обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, призывая британские власти запретить въезд Ивану Охлобыстину. При этом депутат Верховной рады назвал актера «мракобесом» и напомнил, что его имя давно внесено в «черный» список «Миротворца».«Неделя российского кино» в Лондоне стартует 25 ноября и продлится до 2 декабря. Увидеть новую работу Ивана Охлобыстина британцы смогут в мелодраме Михаила Расходникова «Временные трудности».