Владимир Машков рассказал о потерянной свободе в роли худрука "Табакерки"





Актёр Владимир Машков стал художественным руководителем театра «Табакерка» не так давно. Тем не менее, он признаётся, что и решение о принятии этой должности, и сама работа оказались не такими простыми. Забота о коллективе, большое количество хозяйственных и управленческих проблем отобрали у актёра свободу, которой он располагал ранее. Скандалы, начавшиеся в театре с приходом нового руководителя, кадровые перестановки также не добавляют ему оптимизма.Также критики и «головной боли» Машкову добавило его решение в этом году не набирать учеников в театральную школу при «Табакерке». Решение далось Машкову непросто, но, по словам актёра, он в первую очередь борется за качество кадров, а не их количество. Учеников, закончивших школу и так более чем достаточно, а вот талант многих из них под сомнением. Так как, уверен Владимир Машков, обучение театральному искусству должно быть «индивидуальным», а не «потоковым».Кроме управления театром у Владимира Львовича большие планы на будущее – снова сыграть одну из своих первых ролей в театре, сняться в фильме. Неудивительно, что дочь актёра Мария как-то в интервью рассказывала, что отец иногда не поздравляет её с праздниками. При таком насыщенном ритме жизни это, наверное, нормально.