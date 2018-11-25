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Ольга Бузова, сняв оберег с руки, столкнулась с чередой неудач

У телеведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой, избавившейся от красной нити на левой руке, началась «черная полоса».

Не единожды Ольга заявляла, что всегда была суеверным человеком. Теледива верит во всякие обереги, а также всегда обращает особое внимание на знаки, которые посылает ей судьба.

Ольга Бузова, сняв оберег с руки, столкнулась с чередой неудач

Долгое время Бузова носила на левой руке красную нить, которая защищала ее от сглаза и негативной энергии недоброжелателей и недругов. Многие люди убеждены, что данный талисман может не только приносить человеку удачу, но и уберегать его от неприятных ситуаций.

Согласно религии каббалистов, действует этот оберег лишь тогда, когда человек, носящий его, по-настоящему верит в его магические способности. В свою очередь Ольга всегда отмечала, что красная нить на руке для нее является очень значимым талисманом, который она никогда не планирует снимать.

И вот недавно перед выступлением в Crocus City Hall Бузова сняла оберег с запястья. С чем это связано, до сих пор для всех остается загадкой, однако уже на концерте Ольгу начали преследовать неудачи. На Сейшельские острова певица также отправилась без талисмана и сразу же по приезду сообщила поклонникам, что впервые перелет в самолете дался ей очень сложно.

Ольга Бузова, сняв оберег с руки, столкнулась с чередой неудач

Первые дни на островах тоже для знаменитости оказались неудачными. После солнечных ванн Ольга обожгла себе все тело, из-за чего практически не могла ходить. Многие фанаты Бузовой отмечают, что впервые за долгое время их любимица выглядит измученной и бессильной.

По словам поклонников певицы, Ольгу начала преследовать череда неудач из-за того, что она избавилась от красной нити на левой руке.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32

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