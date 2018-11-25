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Над полярными областями Венеры ученые нашли озоновый слой

Над полярными областями Венеры ученые обнаружили озоновый слой. Как сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), этот слой располагается на высоте около 70 километров от поверхности второй планеты Солнечной системы.

Над полярными областями Венеры ученые нашли озоновый слой

Основанием для открытия стали актуальные данные, полученные от космической станции Venus Express. Этот аппарат был запущен Европейским космическим агентством (ЕКА) 13 лет назад с целью детального изучения Венеры, ее атмосферы и взаимодействия с солнечным излучением. И хотя зонд Venus Express прекратил свое существование в 2015 году, собранная информация до сих пор анализируется и обрабатывается.

Согласно последним исследованиям, было установлено наличие на Венере постоянных озоновых образований в верхних слоях атмосферы преимущественно в полярных областях. Показатели объемной доли озона составляют 0,1-0,5 единиц Добсона, тогда как для Земли этот показатель равен 300 единиц.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:13

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