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Ольга Орлова рассказала, что ее любимый вид спорта – секс

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» на Сейшелах Ольга Орлова рассказала о своей тяжелой жизни на Острове Любви и раскрыла некоторые секреты своей молодости, отметив, что любимый вид спорта для нее - это секс.

Орлова пожаловалась, что на Сейшелах ей работать намного сложнее, несмотря на потрясающие пейзажи и вечное лето. Тем более, что там сейчас начался сезон дождей, а от влаги у Ольги очень вьются волосы.

Ольга Орлова рассказала, что ее любимый вид спорта – секс

Не менее изнуряющей является 40-градусная жара и палящее солнце, от которого ведущая телестройки активно защищается.

Ольга Орлова рассказала, что ее любимый вид спорта – секс

Несмотря на все природные внешние факторы 41-летней Ольге Орловой удается сохранять привлекательную внешность и идеальную фигуру. Причем последнюю ей удается блюсти без изнуряющих диет и занятий в фитнес-зале. Единственным и любимым видом спортом для себя она считает секс, намекая на регулярные интимные отношения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:46

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