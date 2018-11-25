Ольга Орлова рассказала, что ее любимый вид спорта – секс





Орлова пожаловалась, что на Сейшелах ей работать намного сложнее, несмотря на потрясающие пейзажи и вечное лето. Тем более, что там сейчас начался сезон дождей, а от влаги у Ольги очень вьются волосы.Не менее изнуряющей является 40-градусная жара и палящее солнце, от которого ведущая телестройки активно защищается.Несмотря на все природные внешние факторы 41-летней Ольге Орловой удается сохранять привлекательную внешность и идеальную фигуру. Причем последнюю ей удается блюсти без изнуряющих диет и занятий в фитнес-зале. Единственным и любимым видом спортом для себя она считает секс, намекая на регулярные интимные отношения.