АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Анастасия Сафонова делится в Сети пикантными кадрами с женихом Стивеном Мерфи

Молодая модель Анастасия Сафонова устала от хлопот, связанных с предстоящей свадьбой, и улетела со своим женихом Стивеном Мерфи отдохнуть от всего в солнечную Бразилию. Девушка делится в Сети кадрами их счастливого отдыха, очень похожего на начало медового месяца.

Анастасия Сафонова делится в Сети пикантными кадрами с женихом Стивеном Мерфи

Вскоре у дочери известного российского актёра Кирилла Сафонова Анастасии должна состояться свадьба. Девушка со своим женихом уже настолько устали от всех организационных хлопот, связанных со счастливым мероприятием, что решили взять небольшой перерыв и отдохнуть вдали от всех и всего. Сафонова и Мерфи улетели в Бразилию, откуда делятся с родными и поклонниками счастливыми и даже иногда пикантными снимками.

Отец Анастасии одобряет фотографии дочери, страстно целующейся с женихом, который как-то незаметно и легко «влился» в их семью. А в отсутствие молодых людей сам следит за подготовкой к свадебному торжеству. Заметно, что будущему тестю пришёлся по душе жених дочери, и он искренне радуется их влюблённости и счастью.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Машков рассказал о потерянной свободе в
Геращенко требует от Лондона не впускать в страну
Над полярными областями Венеры ученые нашли
Анастасия Сафонова делится в Сети пикантными
Ольга Орлова рассказала, что ее любимый вид
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по
В армию США новобранцев будут завлекать
Рустам Солнцев предложил на роль нового
Настасья Самбурская презентовала одесскую песню
Самые "верные" женщины по знаку Зодиака
Участник "Битвы экстрасенсов" Григорий Кузнецов
Учёные: Поведение партнеров во время ОРВИ
Mitsubishi выпустит обновлённый пикап L200
В Санкт-Петербурге над каналом Грибоедова прошел
Mercedes-Benz начал производить третью генерацию
Основатель Playboy Хью Хефнер затопил в Тихом
Концепт-арты нового смартфона OnePlus 7 появились
Кит Харингтон из «Игры престолов» ответил на
Джуд Лоу обсудил нетрадиционную сексуальную
Виктория Романец прокомментировала связь
Эвелина Блёданс снимется в кино вместе со своим
Farming Simulator 19 за первые дни разошёлся
Ученые: Темный шоколад защищает мужчин от
Ученые: Гравитация Вселенной не просачивается в
Медики: Эти пять продуктов мешают человеку уснуть
NASA разработали новую миссию, позволяющую
Звезда "Ходячих мертвецов": "Новый эпизод будет
Джордж Мартин приоткрыл тайну приквела "Игры
«Сильнее энергии Солнца»: Ученые предрекли мощный
В Сети показали новый бюджетный Google Pixel 3
Просмотреть все новости