Анастасия Сафонова делится в Сети пикантными кадрами с женихом Стивеном Мерфи
Молодая модель Анастасия Сафонова устала от хлопот, связанных с предстоящей свадьбой, и улетела со своим женихом Стивеном Мерфи отдохнуть от всего в солнечную Бразилию. Девушка делится в Сети кадрами их счастливого отдыха, очень похожего на начало медового месяца.
Вскоре у дочери известного российского актёра Кирилла Сафонова Анастасии должна состояться свадьба. Девушка со своим женихом уже настолько устали от всех организационных хлопот, связанных со счастливым мероприятием, что решили взять небольшой перерыв и отдохнуть вдали от всех и всего. Сафонова и Мерфи улетели в Бразилию, откуда делятся с родными и поклонниками счастливыми и даже иногда пикантными снимками.
Отец Анастасии одобряет фотографии дочери, страстно целующейся с женихом, который как-то незаметно и легко «влился» в их семью. А в отсутствие молодых людей сам следит за подготовкой к свадебному торжеству. Заметно, что будущему тестю пришёлся по душе жених дочери, и он искренне радуется их влюблённости и счастью.
Вскоре у дочери известного российского актёра Кирилла Сафонова Анастасии должна состояться свадьба. Девушка со своим женихом уже настолько устали от всех организационных хлопот, связанных со счастливым мероприятием, что решили взять небольшой перерыв и отдохнуть вдали от всех и всего. Сафонова и Мерфи улетели в Бразилию, откуда делятся с родными и поклонниками счастливыми и даже иногда пикантными снимками.
Отец Анастасии одобряет фотографии дочери, страстно целующейся с женихом, который как-то незаметно и легко «влился» в их семью. А в отсутствие молодых людей сам следит за подготовкой к свадебному торжеству. Заметно, что будущему тестю пришёлся по душе жених дочери, и он искренне радуется их влюблённости и счастью.