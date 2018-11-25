АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

В армию США новобранцев будут завлекать видеоиграми

В армии США решили организовать киберспособные команды, состоящие из действующих солдат, ветеранов боевых действий и резервистов. Новобранцев в американские вооружённые силы начнут завлекать видеоиграми.

В армию США новобранцев будут завлекать видеоиграми

Чтобы популяризовать армейскую службу, Пентагон взял на вооружение сферу видеоигр. Верховное командование дало одобрение на создание батальона, состоящего из военных резервистов и ветеранов, которые будут принимать участие в состязаниях по киберспору. Честь мундира военные в Соединённых штатах будут отстаивать в таких шутерах, как Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Call of Duty и других. По замыслу авторов инициативы, от первого лица боевики будут «сражаться» в том жанре, в котором военные имеют опыт.

Игры-симуляторы по управлению боевой техникой вполне могут стать ещё одним направлением. Отмечается, что британские и американские солдаты уже освоили контроллеры Xbox по управлению беспилотниками.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 09:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова, сняв оберег с руки, столкнулась с
Владимир Машков рассказал о потерянной свободе в
Геращенко требует от Лондона не впускать в страну
Над полярными областями Венеры ученые нашли
Анастасия Сафонова делится в Сети пикантными
Ольга Орлова рассказала, что ее любимый вид
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по
В армию США новобранцев будут завлекать
Рустам Солнцев предложил на роль нового
Настасья Самбурская презентовала одесскую песню
Самые "верные" женщины по знаку Зодиака
Участник "Битвы экстрасенсов" Григорий Кузнецов
Учёные: Поведение партнеров во время ОРВИ
Mitsubishi выпустит обновлённый пикап L200
В Санкт-Петербурге над каналом Грибоедова прошел
Mercedes-Benz начал производить третью генерацию
Основатель Playboy Хью Хефнер затопил в Тихом
Концепт-арты нового смартфона OnePlus 7 появились
Кит Харингтон из «Игры престолов» ответил на
Джуд Лоу обсудил нетрадиционную сексуальную
Виктория Романец прокомментировала связь
Эвелина Блёданс снимется в кино вместе со своим
Farming Simulator 19 за первые дни разошёлся
Ученые: Темный шоколад защищает мужчин от
Ученые: Гравитация Вселенной не просачивается в
Медики: Эти пять продуктов мешают человеку уснуть
NASA разработали новую миссию, позволяющую
Звезда "Ходячих мертвецов": "Новый эпизод будет
Джордж Мартин приоткрыл тайну приквела "Игры
«Сильнее энергии Солнца»: Ученые предрекли мощный
Просмотреть все новости