В армию США новобранцев будут завлекать видеоиграми





Чтобы популяризовать армейскую службу, Пентагон взял на вооружение сферу видеоигр. Верховное командование дало одобрение на создание батальона, состоящего из военных резервистов и ветеранов, которые будут принимать участие в состязаниях по киберспору. Честь мундира военные в Соединённых штатах будут отстаивать в таких шутерах, как Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Call of Duty и других. По замыслу авторов инициативы, от первого лица боевики будут «сражаться» в том жанре, в котором военные имеют опыт.Игры-симуляторы по управлению боевой техникой вполне могут стать ещё одним направлением. Отмечается, что британские и американские солдаты уже освоили контроллеры Xbox по управлению беспилотниками.