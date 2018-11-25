Рустам Солнцев предложил на роль нового «Холостяка» Венцеслава Венгржановского
Уже грядущей весной на канале ТНТ начнется очередной сезон шоу «Холостяк», и по предварительным данным, новым греем должен стать Олег Майами. Однако у шоумена Рустама Солнцева иное мнение, и он предлагает в «холостяки» Венцеслава Венгржановского.
В своей рубрике «МамаДорогая» Рустам отметил, что у экс-участника «Дома-2» Олега Майами чрезвычайно скучный Instagram, а также ему не понравилось что в ленте певца отсутствуют фото с девушками.
Более того Солнцев назвал всех предыдущих «холостяков» скучными и неинтересными, тогда как своеобразный Венц смог бы развеселить публику.
Пока неизвестно примет ли во внимание замечания «Доброго Руси» руководство ТНТ, но неординарные поступки и сложный характер Венгржановского известен всем поклонникам телестройки и потому, скучать с ним точно не придется.
В своей рубрике «МамаДорогая» Рустам отметил, что у экс-участника «Дома-2» Олега Майами чрезвычайно скучный Instagram, а также ему не понравилось что в ленте певца отсутствуют фото с девушками.
Более того Солнцев назвал всех предыдущих «холостяков» скучными и неинтересными, тогда как своеобразный Венц смог бы развеселить публику.
Пока неизвестно примет ли во внимание замечания «Доброго Руси» руководство ТНТ, но неординарные поступки и сложный характер Венгржановского известен всем поклонникам телестройки и потому, скучать с ним точно не придется.