Рустам Солнцев предложил на роль нового «Холостяка» Венцеслава Венгржановского





В своей рубрике «МамаДорогая» Рустам отметил, что у экс-участника «Дома-2» Олега Майами чрезвычайно скучный Instagram, а также ему не понравилось что в ленте певца отсутствуют фото с девушками.Более того Солнцев назвал всех предыдущих «холостяков» скучными и неинтересными, тогда как своеобразный Венц смог бы развеселить публику.Пока неизвестно примет ли во внимание замечания «Доброго Руси» руководство ТНТ, но неординарные поступки и сложный характер Венгржановского известен всем поклонникам телестройки и потому, скучать с ним точно не придется.