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Рустам Солнцев предложил на роль нового «Холостяка» Венцеслава Венгржановского

Уже грядущей весной на канале ТНТ начнется очередной сезон шоу «Холостяк», и по предварительным данным, новым греем должен стать Олег Майами. Однако у шоумена Рустама Солнцева иное мнение, и он предлагает в «холостяки» Венцеслава Венгржановского.

В своей рубрике «МамаДорогая» Рустам отметил, что у экс-участника «Дома-2» Олега Майами чрезвычайно скучный Instagram, а также ему не понравилось что в ленте певца отсутствуют фото с девушками.

Рустам Солнцев предложил на роль нового «Холостяка» Венцеслава Венгржановского

Более того Солнцев назвал всех предыдущих «холостяков» скучными и неинтересными, тогда как своеобразный Венц смог бы развеселить публику.


Пока неизвестно примет ли во внимание замечания «Доброго Руси» руководство ТНТ, но неординарные поступки и сложный характер Венгржановского известен всем поклонникам телестройки и потому, скучать с ним точно не придется.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:26

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