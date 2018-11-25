Участник "Битвы экстрасенсов" Григорий Кузнецов назвал предполагаемого виновника смерти Мэрилин Монро





В этот раз ведущие популярного шоу предложили участникам определить по энергетике фотографий, кто на них запечатлён, и рассказать, что они о нём видят. Как оказалось, снимки принадлежали великой актрисе минувшего столетия Мэрилин Монро, причина смерти которой до сих пор не разгадана, несмотря на огромное количество версий. Экстрасенсы справлялись с заданием достаточно неплохо, но вот один из них озадачил ведущих шоу.Григорий Кузнецов увидел на энергетическом отпечатке фотографии красивую молодую женщину, запутавшуюся в любовных отношениях с двумя властными мужчинами. Ведущие предположили, Григорий сумел рассмотреть рядом с Мэрилин братьев Кеннеди. Но экстрасенс пошёл дальше и сказал, что видит рядом с женщиной со снимка брюнетку, которую одолевает очень сильное чувство ревности. Причём ревность этой женщины настолько сильна, что её может успокоить только смерть соперницы.Ведущие сразу выдвинули предположение о том, что ревнивая дама может оказаться женой Джона Кеннеди Жаклин. Версия с участием в трагедии Монро супруги американского президента Жаклин Кеннеди никогда не рассматривалась. Возможно, благодаря российскому экстрасенсу Григорию Кузнецову удастся всё же найти виновного в трагической гибели актрисы. И, возможно, виновна действительно Жаклин.