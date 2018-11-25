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Участник "Битвы экстрасенсов" Григорий Кузнецов назвал предполагаемого виновника смерти Мэрилин Монро

Один из участников популярного в России мистического шоу «Битва экстрасенсов» Григорий Кузнецов выдвинул новую версию о предполагаемом виновнике смерти секс-символа Голливуда Мэрилин Монро. Почувствовав по энергетике снимка актрисы её любовную интригу с двумя мужчинами, он предположил, в смерти Монро виновна женщина одного из них.

Участник "Битвы экстрасенсов" Григорий Кузнецов назвал предполагаемого виновника смерти Мэрилин Монро

В этот раз ведущие популярного шоу предложили участникам определить по энергетике фотографий, кто на них запечатлён, и рассказать, что они о нём видят. Как оказалось, снимки принадлежали великой актрисе минувшего столетия Мэрилин Монро, причина смерти которой до сих пор не разгадана, несмотря на огромное количество версий. Экстрасенсы справлялись с заданием достаточно неплохо, но вот один из них озадачил ведущих шоу.

Григорий Кузнецов увидел на энергетическом отпечатке фотографии красивую молодую женщину, запутавшуюся в любовных отношениях с двумя властными мужчинами. Ведущие предположили, Григорий сумел рассмотреть рядом с Мэрилин братьев Кеннеди. Но экстрасенс пошёл дальше и сказал, что видит рядом с женщиной со снимка брюнетку, которую одолевает очень сильное чувство ревности. Причём ревность этой женщины настолько сильна, что её может успокоить только смерть соперницы.

Ведущие сразу выдвинули предположение о том, что ревнивая дама может оказаться женой Джона Кеннеди Жаклин. Версия с участием в трагедии Монро супруги американского президента Жаклин Кеннеди никогда не рассматривалась. Возможно, благодаря российскому экстрасенсу Григорию Кузнецову удастся всё же найти виновного в трагической гибели актрисы. И, возможно, виновна действительно Жаклин.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:59

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