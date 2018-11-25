Учёные: Поведение партнеров во время ОРВИ расскажет о характере





Из сообщения психологов эксперты определили несколько типов больных и здоровых людей. В частности, к первому типу относятся любители поболеть, требующие к себе ухода круглые сутки и повышенного внимания, однако такие люди не проявляют к возлюбленным подобной заботы. Ко второму типу относят безответственных пациентов, которые даже при серьёзных проблемах со здоровьем не хотят обращаться к медикам, а небрежное отношение к себе не редко окружающим доставляет проблемы. Есть ещё и третий тип любителей поболеть, которым нравится находить у себя несуществующие болезни, убеждая близких в том, что скоро помрут.По-разному к больным относятся и здоровые люди, таких специалисты разделили на два типа. Одни боятся заразиться от своего партнёра, стараясь в качестве профилактики применять закаливание, занимаются спортом и прогулками. Второй тип людей проявляет чрезмерную заботу и желание залечить своих близких.