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Учёные: Поведение партнеров во время ОРВИ расскажет о характере

Учёными было установлено, что во время заболевания ОРВИ поведение партнёров может многое сообщить о характере людей. Как выяснилось, отношения в паре могут разрушить капризы, безразличие к больному или чрезмерная опека.

Учёные: Поведение партнеров во время ОРВИ расскажет о характере

Из сообщения психологов эксперты определили несколько типов больных и здоровых людей. В частности, к первому типу относятся любители поболеть, требующие к себе ухода круглые сутки и повышенного внимания, однако такие люди не проявляют к возлюбленным подобной заботы. Ко второму типу относят безответственных пациентов, которые даже при серьёзных проблемах со здоровьем не хотят обращаться к медикам, а небрежное отношение к себе не редко окружающим доставляет проблемы. Есть ещё и третий тип любителей поболеть, которым нравится находить у себя несуществующие болезни, убеждая близких в том, что скоро помрут.

По-разному к больным относятся и здоровые люди, таких специалисты разделили на два типа. Одни боятся заразиться от своего партнёра, стараясь в качестве профилактики применять закаливание, занимаются спортом и прогулками. Второй тип людей проявляет чрезмерную заботу и желание залечить своих близких.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:47

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