В Санкт-Петербурге над каналом Грибоедова прошел канатоходец
В Петербурге над каналом Грибоедова прошел канатоходец. Мужчина, чье имя неизвестно, не воспользовался страховкой и сорвал аплодисменты у собравшихся зевак, а потом был вынужден сесть в служебную полицейскую машину.
Накануне вечером прохожие были удивлены, увидев, как экстремал при сильном ветре переходит канал Грибоедова по натянутому тросу. К счастью, маневры канатоходца завершились благополучно, в чем, видимо, решили убедиться и стражи порядка.
Как пишет портал «Мойка78», питерский канатоходец регулярно совершает такие представления. Ранее подобное «шоу» случилось на проспекте Энгельса, где мужчина перешел по тросу между многоэтажными зданиями.
Накануне вечером прохожие были удивлены, увидев, как экстремал при сильном ветре переходит канал Грибоедова по натянутому тросу. К счастью, маневры канатоходца завершились благополучно, в чем, видимо, решили убедиться и стражи порядка.
Как пишет портал «Мойка78», питерский канатоходец регулярно совершает такие представления. Ранее подобное «шоу» случилось на проспекте Энгельса, где мужчина перешел по тросу между многоэтажными зданиями.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:26