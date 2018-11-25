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В Санкт-Петербурге над каналом Грибоедова прошел канатоходец

В Петербурге над каналом Грибоедова прошел канатоходец. Мужчина, чье имя неизвестно, не воспользовался страховкой и сорвал аплодисменты у собравшихся зевак, а потом был вынужден сесть в служебную полицейскую машину.

В Санкт-Петербурге над каналом Грибоедова прошел канатоходец

Накануне вечером прохожие были удивлены, увидев, как экстремал при сильном ветре переходит канал Грибоедова по натянутому тросу. К счастью, маневры канатоходца завершились благополучно, в чем, видимо, решили убедиться и стражи порядка.


Как пишет портал «Мойка78», питерский канатоходец регулярно совершает такие представления. Ранее подобное «шоу» случилось на проспекте Энгельса, где мужчина перешел по тросу между многоэтажными зданиями.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:26

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