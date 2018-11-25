В Санкт-Петербурге над каналом Грибоедова прошел канатоходец





Накануне вечером прохожие были удивлены, увидев, как экстремал при сильном ветре переходит канал Грибоедова по натянутому тросу. К счастью, маневры канатоходца завершились благополучно, в чем, видимо, решили убедиться и стражи порядка.Как пишет портал «Мойка78», питерский канатоходец регулярно совершает такие представления. Ранее подобное «шоу» случилось на проспекте Энгельса, где мужчина перешел по тросу между многоэтажными зданиями.