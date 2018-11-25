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Основатель Playboy Хью Хефнер затопил в Тихом океане гроб с записями о своих романах

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер затопил в бездне Тихого океана гроб, в котором находились записи о его романах. Таким образом, мужчина похоронил свои воспоминания об отношениях со знаменитыми персонами, сообщает The Sun.

Основатель Playboy Хью Хефнер затопил в Тихом океане гроб с записями о своих романах

На этот шаг Хью Хефнера подтолкнула боязнь за то, что материалы о его романах в конечном итоге станут известны широкой аудитории, и чтобы этого не произошло, он решился на радикальный способ. Создатель Playboy заказал гроб, куда поместил откровенные снимки и записи, посланные звёздами в разное время, затем залил ёмкость цементом и спустил в воды Тихого океана.

Основатель Playboy Хью Хефнер затопил в Тихом океане гроб с записями о своих романах

Как сообщают источники, на снимках с Хью Хефнером были запечатлены звёзды, которые фотографировались для журнала Playboy, а также мужчина хранил записи, способные спровоцировать скандалы вокруг многих известных деятелей в сфере киноиндустрии. Распоряжение по уничтожению всех «улик» основатель известного издания дал ещё в конце прошлого века.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:11

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