Основатель Playboy Хью Хефнер затопил в Тихом океане гроб с записями о своих романах





На этот шаг Хью Хефнера подтолкнула боязнь за то, что материалы о его романах в конечном итоге станут известны широкой аудитории, и чтобы этого не произошло, он решился на радикальный способ. Создатель Playboy заказал гроб, куда поместил откровенные снимки и записи, посланные звёздами в разное время, затем залил ёмкость цементом и спустил в воды Тихого океана.Как сообщают источники, на снимках с Хью Хефнером были запечатлены звёзды, которые фотографировались для журнала Playboy, а также мужчина хранил записи, способные спровоцировать скандалы вокруг многих известных деятелей в сфере киноиндустрии. Распоряжение по уничтожению всех «улик» основатель известного издания дал ещё в конце прошлого века.