Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди





В 2013 году охотники за сенсациями заметили изменения в фигуре рыжеволосой красотки. Знаменитость предстала перед общественностью в простой спортивной одежде и обтягивающей майке, под которой не оказалось прежней, пышной груди. Тогда актриса уверяла, что похудела из-за активных занятий спортом, но многие считают, что все дело в вытащенном «силиконе.Водонаева всегда привлекала внимание мужчин своими пышными формами, но сама была недовольна телом. Долгое время ведущая искала хорошего специалиста, который помог ей избавиться от груди пятого размера и боли в спине.Американская актриса устала от издевательств со стороны фанатов и журналистов, высмеивающих ее необъятную грудь. Последней каплей стали адские боли в позвоночнике, которые побудили Уинтер к операции.Певица не против пластики, когда она идет на пользу. После рождения ребенка бюст звезды потерял привлекательность, поэтому она отважилась на хирургическую процедуру.Супруга известного футболиста Дэвида Бэкхема два раза, в 1999 и 2001 годах, наращивала объемы груди, но спустя восемь лет после последней операции без объяснений вытащила имплантаты.Актриса боялась повторить судьбу матери, заболевшей раком молочной железы, поэтому отважилась на операцию по удалению. Врачи поставили Джоли солидные имплантаты, но спустя некоторое время звезда по неизвестной причине уменьшила их размеры.В 48 лет актриса стала серьезно задумываться о своем здоровье. Кидман не стала гоняться за неестественной красотой и избавилась от инородных предметов в своей груди, вставленных в промежутке с 2014 по 2015 год.Певица всерьез задумалась об уменьшении груди, столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем. У Началовой началось заражение крови и заболели почки, поэтому она сразу избавилась от «силикона».В 16 лет Кастро впервые появилась на обложке американского аналога Playboy – Caballero. В 45 лет звезде вновь предложили сняться обнаженной в сериале «Ад в маленьком городке», но для этого требовалось уменьшить грудь, чтобы казаться стройнее. Актриса согласилась на операцию.Судя по последним тенденциям, многие звезды взялись за ум и стали склоняться к естественной красоте.