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Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди
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Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Мировые звезды шоу-бизнеса стремятся добиться идеала за счет пластических операция. Пока одни красотки гоняются за пышным бюстом, другие ложатся под нож, чтобы уменьшить грудь. Ниже представлены знаменитости, решившиеся на такую не совсем стандартную операцию.
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Скарлетт Йохансон
В 2013 году охотники за сенсациями заметили изменения в фигуре рыжеволосой красотки. Знаменитость предстала перед общественностью в простой спортивной одежде и обтягивающей майке, под которой не оказалось прежней, пышной груди. Тогда актриса уверяла, что похудела из-за активных занятий спортом, но многие считают, что все дело в вытащенном «силиконе.
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Алена Водонаева
Водонаева всегда привлекала внимание мужчин своими пышными формами, но сама была недовольна телом. Долгое время ведущая искала хорошего специалиста, который помог ей избавиться от груди пятого размера и боли в спине.
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Ариэль Уинтер
Американская актриса устала от издевательств со стороны фанатов и журналистов, высмеивающих ее необъятную грудь. Последней каплей стали адские боли в позвоночнике, которые побудили Уинтер к операции.
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Ирина Дубцова
Певица не против пластики, когда она идет на пользу. После рождения ребенка бюст звезды потерял привлекательность, поэтому она отважилась на хирургическую процедуру.
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Виктория Бекхэм
Супруга известного футболиста Дэвида Бэкхема два раза, в 1999 и 2001 годах, наращивала объемы груди, но спустя восемь лет после последней операции без объяснений вытащила имплантаты.
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Анджелина Джоли
Актриса боялась повторить судьбу матери, заболевшей раком молочной железы, поэтому отважилась на операцию по удалению. Врачи поставили Джоли солидные имплантаты, но спустя некоторое время звезда по неизвестной причине уменьшила их размеры.
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Николь Кидман
В 48 лет актриса стала серьезно задумываться о своем здоровье. Кидман не стала гоняться за неестественной красотой и избавилась от инородных предметов в своей груди, вставленных в промежутке с 2014 по 2015 год.
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Юлия Началова
Певица всерьез задумалась об уменьшении груди, столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем. У Началовой началось заражение крови и заболели почки, поэтому она сразу избавилась от «силикона».
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Вероника Кастро
В 16 лет Кастро впервые появилась на обложке американского аналога Playboy – Caballero. В 45 лет звезде вновь предложили сняться обнаженной в сериале «Ад в маленьком городке», но для этого требовалось уменьшить грудь, чтобы казаться стройнее. Актриса согласилась на операцию.
Звезды шоу-бизнеса, сделавшие операцию по уменьшению груди

Судя по последним тенденциям, многие звезды взялись за ум и стали склоняться к естественной красоте.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:45

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