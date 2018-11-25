Mitsubishi выпустит обновлённый пикап L200





Рестайлинговая версия внедорожного пикапа Mitsubishi L200, помимо привычной надёжности и мощности, получит более функциональное оснащение. У обновлённого автомобиля светодиодная оптика будет располагаться немного выше, чем раньше, а также машина получит крупную решётку радиатора и большие колёсные диски, что сделает экстерьер более агрессивным.За счёт «умной» современной электроники поездка на пикапе Mitsubishi L200 станет более безопасной и комфортной. В моторную гамму автомобиля войдёт дизельный турбомотор L200 и бензиновый силовой агрегат 4G64, в паре с ними будет функционировать 6-скоростная автоматическая трансмиссия.