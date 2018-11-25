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Mitsubishi выпустит обновлённый пикап L200

Разработчики компании Mitsubishi намерены выпустить обновлённый пикап L200. По словам представителей автоконцерна, автомобиль выйдет на рынки 150 стран.

Mitsubishi выпустит обновлённый пикап L200

Рестайлинговая версия внедорожного пикапа Mitsubishi L200, помимо привычной надёжности и мощности, получит более функциональное оснащение. У обновлённого автомобиля светодиодная оптика будет располагаться немного выше, чем раньше, а также машина получит крупную решётку радиатора и большие колёсные диски, что сделает экстерьер более агрессивным.

За счёт «умной» современной электроники поездка на пикапе Mitsubishi L200 станет более безопасной и комфортной. В моторную гамму автомобиля войдёт дизельный турбомотор L200 и бензиновый силовой агрегат 4G64, в паре с ними будет функционировать 6-скоростная автоматическая трансмиссия.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:37

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