Самые "верные" женщины по знаку Зодиака





Рожденные под знаком Льва женщины заботятся о своей репутации, поэтому никогда не предадут партнера. Быть верными, заботливыми и добропорядочными для них важнее плотских утех.Супружеская неверность для Львиц сродни самому страшному кошмару. Они не пойдут на обман сами и не позволят партнеру предать их чувства. В случае обнаружения лжи такую пару ждет развод, даже, если женщина по-прежнему любит своего мужа.Раки от природы любят флиртовать, но четко знают, где находится грань, переступать которую нельзя. В приоритете у таких женщин семейные ценности. Ради близких они готовы на все, даже бросить успешный бизнес.Раки относятся к любви и браку, как к чему-то священному и неприкосновенному. Разумеется, измена в таких парах недопустима. Дамы этого знака чересчур ревнивы, но не дают супругам повода сомневаться в них.Рожденные с 24 октября по 22 ноября женщины очень легкомысленны, но стоит им встретить суженого, как все меняется. В брак они вступают только с самыми достойными и практически не ошибаются в выборе партнера. Все проблемы Скорпионы решают внутри семьи и не ищут свободных отношений на стороне.Скорпионы придерживаются строгих моральных принципов и терзают себя, когда отношения рушатся. Такие женщины обладают чувством достоинства и огромным терпением.Дамочки-овны любвеобильны и могут испытывать теплые отношения сразу к нескольким мужчинам. Они часто ходят на свидания, но при встрече того самого влюбляются раз и навсегда.Овны не способны обманывать и изменять. Если муж предаст такую женщину, то больше никогда не будет с ней. Второй шанс представительницы данного знака дают очень редко. Повторные провинности не прощаются.