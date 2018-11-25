Концепт-арты нового смартфона OnePlus 7 появились в Сети





Компания-производитель специально для OnePlus 7 заключила договор с Samsung на поставку экранов Infinity-O, представленных в этом месяце. В результате дисплей нового смартфона будет занимать более 95 процентов площади панели на лицевой части. Также устройство получит основную камеру с двойными сенсорами на 12 Мп, а на лицевой части гаджета встроена одинарная камера на 16 Мп. Функционировать смартфон будет на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8150, получит встроенный в дисплей сканер пальцев и поддержку технологии Face Unlock.Корпус OnePlus 7 изготовлен из стекла Corning Gorilla Glass 6. Стоимость базовой модели флагмана составит 500 долларов, что эквивалентно 33 200 рублей.