Кит Харингтон из «Игры престолов» ответил на слухи о связи со звездой «Дома-2» Власовой
Знаменитый Кит Харингтон очень удивился словам участницы телепроекта «Дом-2» Ольги Власовой об интимной близости.
Голливудская звезда из «Игры престолов» отмечает, что это полная чушь.
Бывшая участница телестройки Власова сообщила подписчикам в Instagram, что состояла в отношениях с Джоном Сноу. Именно его так хорошо в «Игре престолов» сыграл Кит.
В качестве доказательства Ольга опубликовала снимок с голым мужчиной, который похож на Харингтона. Она утверждает, будто всё происходило в Люксембурге. Звезда «Дома-2» рассказала, что якобы познакомилась с английским актером еще до его помолвки.
Кит отреагировал на слухи об интиме с Власовой очень категорично.
Он говорит, что никогда не был в Люксембурге. Во-вторых, никогда не слышал о девушке Ольга Власова. И наконец, он любит собственную супругу и не предаст её никогда.
Харингтон сыграл свадьбу с Роуз Лесли летом этого года. Торжественная церемония проходила в замке ее родственников в Шотландии. Кстати, с ней актер познакомился на съемках сериала «Игры престолов».
Власова активно распространяла информацию о близости с Джоном Сноу из фильма. Эти сплетни вызвали большой ажиотаж и в результате слухи дошли до самого Кита. Теперь Харингтон советует никому не верить этим лживым словам.
Голливудская звезда из «Игры престолов» отмечает, что это полная чушь.
Бывшая участница телестройки Власова сообщила подписчикам в Instagram, что состояла в отношениях с Джоном Сноу. Именно его так хорошо в «Игре престолов» сыграл Кит.
В качестве доказательства Ольга опубликовала снимок с голым мужчиной, который похож на Харингтона. Она утверждает, будто всё происходило в Люксембурге. Звезда «Дома-2» рассказала, что якобы познакомилась с английским актером еще до его помолвки.
Кит отреагировал на слухи об интиме с Власовой очень категорично.
Он говорит, что никогда не был в Люксембурге. Во-вторых, никогда не слышал о девушке Ольга Власова. И наконец, он любит собственную супругу и не предаст её никогда.
Харингтон сыграл свадьбу с Роуз Лесли летом этого года. Торжественная церемония проходила в замке ее родственников в Шотландии. Кстати, с ней актер познакомился на съемках сериала «Игры престолов».
Власова активно распространяла информацию о близости с Джоном Сноу из фильма. Эти сплетни вызвали большой ажиотаж и в результате слухи дошли до самого Кита. Теперь Харингтон советует никому не верить этим лживым словам.