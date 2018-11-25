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Кит Харингтон из «Игры престолов» ответил на слухи о связи со звездой «Дома-2» Власовой

Знаменитый Кит Харингтон очень удивился словам участницы телепроекта «Дом-2» Ольги Власовой об интимной близости.

Голливудская звезда из «Игры престолов» отмечает, что это полная чушь.

Кит Харингтон из «Игры престолов» ответил на слухи о связи со звездой «Дома-2» Власовой

Бывшая участница телестройки Власова сообщила подписчикам в Instagram, что состояла в отношениях с Джоном Сноу. Именно его так хорошо в «Игре престолов» сыграл Кит.

В качестве доказательства Ольга опубликовала снимок с голым мужчиной, который похож на Харингтона. Она утверждает, будто всё происходило в Люксембурге. Звезда «Дома-2» рассказала, что якобы познакомилась с английским актером еще до его помолвки.

Кит отреагировал на слухи об интиме с Власовой очень категорично.

Кит Харингтон из «Игры престолов» ответил на слухи о связи со звездой «Дома-2» Власовой

Он говорит, что никогда не был в Люксембурге. Во-вторых, никогда не слышал о девушке Ольга Власова. И наконец, он любит собственную супругу и не предаст её никогда.

Харингтон сыграл свадьбу с Роуз Лесли летом этого года. Торжественная церемония проходила в замке ее родственников в Шотландии. Кстати, с ней актер познакомился на съемках сериала «Игры престолов».

Власова активно распространяла информацию о близости с Джоном Сноу из фильма. Эти сплетни вызвали большой ажиотаж и в результате слухи дошли до самого Кита. Теперь Харингтон советует никому не верить этим лживым словам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:02

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