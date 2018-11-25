Кит Харингтон из «Игры престолов» ответил на слухи о связи со звездой «Дома-2» Власовой





Голливудская звезда из «Игры престолов» отмечает, что это полная чушь.Бывшая участница телестройки Власова сообщила подписчикам в Instagram, что состояла в отношениях с Джоном Сноу. Именно его так хорошо в «Игре престолов» сыграл Кит.В качестве доказательства Ольга опубликовала снимок с голым мужчиной, который похож на Харингтона. Она утверждает, будто всё происходило в Люксембурге. Звезда «Дома-2» рассказала, что якобы познакомилась с английским актером еще до его помолвки.Кит отреагировал на слухи об интиме с Власовой очень категорично.Он говорит, что никогда не был в Люксембурге. Во-вторых, никогда не слышал о девушке Ольга Власова. И наконец, он любит собственную супругу и не предаст её никогда.Харингтон сыграл свадьбу с Роуз Лесли летом этого года. Торжественная церемония проходила в замке ее родственников в Шотландии. Кстати, с ней актер познакомился на съемках сериала «Игры престолов».Власова активно распространяла информацию о близости с Джоном Сноу из фильма. Эти сплетни вызвали большой ажиотаж и в результате слухи дошли до самого Кита. Теперь Харингтон советует никому не верить этим лживым словам.