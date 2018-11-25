Виктория Романец прокомментировала связь участницы "Дома-2" Власовой со звездой "Игры Престолов" Харингтоном





И вот теперь другая экс-участница телестройки Вика Романец дала собственный комментарий по поводу случившегося.Жена Антона Гусева говорит, что не видит ничего удивительного в том, что Власова переспала со звездой. Якобы Ольга неплохо владеет английским, и Виктория предполагает, что у нее могла быть одна цель - выучить язык, чтобы соблазнить какую-нибудь голливудскую звезду.Кстати, Харрингтон уже прокомментировал этот случай. Он сказал, что не знает никакой Власовой и в Люксембурге отродясь не был.