Виктория Романец прокомментировала связь участницы "Дома-2" Власовой со звездой "Игры Престолов" Харингтоном
На днях участница скандального проекта «Дом-2» Ольга Власова показала доказательства, что переспала со знаменитостью сериала «Игра Престолов» Китом Харингтоном. Она утверждает, что сделали они это якобы в Люксембурге.
И вот теперь другая экс-участница телестройки Вика Романец дала собственный комментарий по поводу случившегося.
Жена Антона Гусева говорит, что не видит ничего удивительного в том, что Власова переспала со звездой. Якобы Ольга неплохо владеет английским, и Виктория предполагает, что у нее могла быть одна цель - выучить язык, чтобы соблазнить какую-нибудь голливудскую звезду.
Кстати, Харрингтон уже прокомментировал этот случай. Он сказал, что не знает никакой Власовой и в Люксембурге отродясь не был.
И вот теперь другая экс-участница телестройки Вика Романец дала собственный комментарий по поводу случившегося.
Жена Антона Гусева говорит, что не видит ничего удивительного в том, что Власова переспала со звездой. Якобы Ольга неплохо владеет английским, и Виктория предполагает, что у нее могла быть одна цель - выучить язык, чтобы соблазнить какую-нибудь голливудскую звезду.
Кстати, Харрингтон уже прокомментировал этот случай. Он сказал, что не знает никакой Власовой и в Люксембурге отродясь не был.