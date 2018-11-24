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Заводы «Росатома» начнут выпускать ядерные батарейки

Предприятия государственной корпорации «Росатом» начнут выпускать ядерные батарейки серийного образца. Производство атомных аккумуляторов планируется наладить на «Горно-химическом заводе» (ГХК) и АО «Электрохимическом заводе» (ЭХЗ) в Красноярском крае.

Заводы «Росатома» начнут выпускать ядерные батарейки

На данный момент известно, что указанные предприятия паспортизировали изотоп никель-64 (Ni-63) в качестве продукта, который планируется использовать для производства ядерных батареек. Информация о планах заводов «Росатома» появилась от гендиректора ГХК Петра Гаврилова во время Международного инновационного форума в Железногорске.

Стоит отметить, что Ni-63 в природе не существует, это соединение получается путем соответствующей обработки природных изотопов никеля в специальном ядерном реакторе. Энергоемкость полученного продукта превышает параметры используемых на данный момент аккумуляторов в сотни раз и позволяет создавать компактные устройства, срок службы которых превышает 50 лет.

Атомные батарейки были разработаны российскими учеными 2 года назад. Ранее появлялась информация о том, что заводы запустят серийное производство этих ядерных аккумуляторов с начала 2020-х.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:51

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