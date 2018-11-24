Заводы «Росатома» начнут выпускать ядерные батарейки





На данный момент известно, что указанные предприятия паспортизировали изотоп никель-64 (Ni-63) в качестве продукта, который планируется использовать для производства ядерных батареек. Информация о планах заводов «Росатома» появилась от гендиректора ГХК Петра Гаврилова во время Международного инновационного форума в Железногорске.Стоит отметить, что Ni-63 в природе не существует, это соединение получается путем соответствующей обработки природных изотопов никеля в специальном ядерном реакторе. Энергоемкость полученного продукта превышает параметры используемых на данный момент аккумуляторов в сотни раз и позволяет создавать компактные устройства, срок службы которых превышает 50 лет.Атомные батарейки были разработаны российскими учеными 2 года назад. Ранее появлялась информация о том, что заводы запустят серийное производство этих ядерных аккумуляторов с начала 2020-х.