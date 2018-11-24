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Данила Козловский и Ольга Зуева устроили себе романтические каникулы в Италии

Актёр Данила Козловский поделился со своими поклонниками в Instagram фотоотчётом с их совместного с Ольгой Зуевой отдыха в Италии. Пара устроила себе романтические «римские каникулы».

Данила Козловский и Ольга Зуева устроили себе романтические каникулы в Италии

Отношения знаменитого актёра Данилы Козловского и бывшей модели, а сейчас режиссёра Ольги Зуевой длятся уже около трёх лет. Молодые люди познакомились на вечеринке общих знакомых в Америке, где тогда жила и работала Ольга. Когда отношения стали более серьёзными, Зуева бросила работу в Штатах, переехала поближе к возлюбленному и занялась режиссёрской карьерой. Недавно состоялась премьера первого фильма Ольги Зуевой, в которой одна из ролей досталась Козловскому.

Влюблённые проводят вместе много времени – и на работе, и на отдыхе. Недавно они провели каникулы в Италии, а сейчас пара уехала в Австралию. Козловский не оставляет своих поклонников в неведении, он регулярно делится с ними кадрами их с Ольгой счастливых дней.

Данила Козловский и Ольга Зуева устроили себе романтические каникулы в Италии

Почитатели творчества Данилы и Ольги в комментариях желают паре удачных кадров и солнечной погоды. И неоднократно звучит вопрос о дате свадьбы молодых людей, ответ на который они таинственно скрывают.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:45

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