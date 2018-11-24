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Малахов, Ягудин, Карякин и Алсу присоединились к флешмобу ко Дню матери

Звезды российского шоубизнеса и спорта продолжают присоединиться в флешбому #мамаянаделшапку, который был запущен в Сети специально ко Дню матери. Информация об акции появилась в Instagram знаменитого журналиста и ведущего Андрея Малахова.

Малахов, Ягудин, Карякин и Алсу присоединились к флешмобу ко Дню матери

Шоумен сообщил, что в Сети стремительно набирает обороты флешмоб, приуроченный ко Дню матери. Акция сопровождается хэштегом #мамаянаделшапку. В анонсе программы «Привет, Андрей!» ведущий сообщил, что к флешмобу уже присоединились Алексей Ягудин, Сергей Карякин, Алсу, Юлия Началова, Алексей Воробьев, Борис Корчевников, Эмин, Сосо Павлиашвили, Ираклий и другие звезды отечественного шоубизнеса и спорта. Таким необычным образом они намерены поздравить своих мам с предстоящим праздником. В небольшом видео шапку надел и сам Андрей Малахов.

Шоумен сообщил, что в его программе «Привет, Андрей!», которая начнется в 17.50 в субботу, 24 ноября, примут участие мамы знаменитых детей - ведущего, актрисы и врача. Многочисленные подписчики в восторге от акции. Пользователи пишут, что это самый шикарный флешмоб, который трогает их до слез.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:31

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