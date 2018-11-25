Джуд Лоу обсудил нетрадиционную сексуальную ориентацию профессора Дамблдора





В интервью Джуд Лоу обсуждал недавний выход в прокат второй части франшизы «Фантастические твари» и незаметно вопрос перешёл на обсуждение нетрадиционной сексуальной ориентации директора магической школы Хогвардс, профессора Дамблдора. Актёр уверен, что все любители саги о Поттере готовы узнать правду о нетрадиционной ориентации профессора.Напомним, об этом в одном из интервью сообщила своим читателям сама создательница магической поттерианы Джоан Роулинг. На протяжении всей серии книг о сексуальных предпочтениях Альбуса Дамблдора не было сказано ни слова, но писательница призналась, у вымышленного профессора были отношения с волшебником Грин-де-Вальдом.