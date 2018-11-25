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Джуд Лоу обсудил нетрадиционную сексуальную ориентацию профессора Дамблдора

Известный английский актёр Джуд Лоу в одном из недавних интервью поделился рассуждениями о нетрадиционной ориентации профессора Дамблдора из саги о Гарри Поттере. Он уверен, мир должен знать правду об одном из любимых героев.

Джуд Лоу обсудил нетрадиционную сексуальную ориентацию профессора Дамблдора

В интервью Джуд Лоу обсуждал недавний выход в прокат второй части франшизы «Фантастические твари» и незаметно вопрос перешёл на обсуждение нетрадиционной сексуальной ориентации директора магической школы Хогвардс, профессора Дамблдора. Актёр уверен, что все любители саги о Поттере готовы узнать правду о нетрадиционной ориентации профессора.

Джуд Лоу обсудил нетрадиционную сексуальную ориентацию профессора Дамблдора

Напомним, об этом в одном из интервью сообщила своим читателям сама создательница магической поттерианы Джоан Роулинг. На протяжении всей серии книг о сексуальных предпочтениях Альбуса Дамблдора не было сказано ни слова, но писательница призналась, у вымышленного профессора были отношения с волшебником Грин-де-Вальдом.



 
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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:00

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