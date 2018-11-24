Сергей Жуков из «Руки Вверх!» открыл в Москве собственный капсульный отель





Сергей Жуков не только успешный певец, но и хороший бизнесмен. По его словам, он всегда стремился делать что-нибудь важное и социальное для людей, и это касается не только творчества.Новый проект направлен на гостей Москвы, которые прибывают в столицу России, но не могут позволить снять себе дорогостоящее жилье. Такое случается, когда кто-нибудь приезжает на концерт любимой группы, такой как «Руки Вверх!». Артист считает не нужным переплачивать за большие номера и предлагает пользоваться услугами его капсульного отеля Homebox. Певец отметил, что к подобного вида услугам все чаще прибегают жители Европы, такие заведения открываются даже в аэропортах.По словам Жукова, в его капсульном отеле имеется все необходимое для комфортного времяпровождения и отдыха на время путешествия. Внутри чисто и уютно, имеются столовая, кухня, комнаты отдыха, прачечная, коворкинг-зона, быстрый wi-fi, телефон, душевые и туалеты. Поблизости расположены станция метро, магазины и аптеки.Сутки отдыха в капсульном отеле Сергея Жукова обойдутся всего в 1000 рублей. Подписчики музыканта оценили новый проект по достоинству.«Круто, когда человек, который помнит свои корни и начало, делает и думает в первую очередь о людях, и только потом о прибыли бизнеса. Успеха Вам, ребята, и много благодарных людей», - пишут пользователи.