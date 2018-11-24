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В Ленобласти снизили налог для автомобилей на газомоторном топливе

Правительство Ленобласти снизило транспортный налог для моделей авто, которые работают на газу. Соответствующий указ уже подписан региональным руководством, в силу он вступит с 1 января 2019 года.

В Ленобласти снизили налог для автомобилей на газомоторном топливе

Согласно нормам подписанного губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко документа, жители региона, которые являются налогоплательщиками и владельцами автомобильного транспорта, функционирующего на газомоторном топливе, с нового года будут платить 50% от действующей ставки налогооблажения. Воспользоваться преимуществом смогут не только владельцы частного легкового транспорта, а и компании, которые эксплуатируют автобусы.

Помимо этого в Ленобласти будет создана расширенная сеть газозаправочных станций. Их возведение планируется проводить при взаимодействии с компаниями, занимающимися газоснабжением.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:44

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