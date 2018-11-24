АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Необычные сексуальные причуды великих людей
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Муж Ани Лорак Мурат поздравил её с Днём матери

Несмотря на разговоры о разводе одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, муж известной певицы Ани Лорак поздравил её с Днём матери и поделился в Instagram совместным фото певицы с их дочерью Софией. Подписал свой пост Мурат Налчаджиоглу не витиевато, но красиво: «Храни Бог всех мамочек!».

Муж Ани Лорак Мурат поздравил её с Днём матери

Недавняя новость о разводе Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу стала полной неожиданностью для их поклонников. Незадолго до этого в прессу просочились слухи о его супружеской неверности. Мурат был замечен в одном из клубов в обществе Яны Беляевой, одной из постоянных участниц киевских развлекательных мероприятий. После этого инцидента объявились и другие барышни, рассказывающие о своей связи с мужем певицы. Пара никак не комментировала подобные заявления, а недавно стало известно, что Каролина подала на развод.

Судя по постам в Instagram-аккаунте Мурата, он надеется на примирение с женой, с которой они растят дочь Софию. Ярким примером его надежды на будущее с Ани Лорак является и его новая татуировка, посвящённая их совместной дочери.

Муж Ани Лорак Мурат поздравил её с Днём матери

Роман украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена начался в 2000-м году в Турции. Впоследствии Мурат переехал в Киев, начал заниматься разными проектами, связанными с ресторанным бизнесом. Пара поженилась, и у них родилась дочь. Лорак за эти годы стала одной из самых востребованных звёзд эстрады. Сейчас она гастролирует по России со своим новым фееричным шоу DIVA.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Малахов, Ягудин, Карякин и Алсу присоединились к
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» открыл в Москве
Яна Рудковская снова похвасталась своим
В Ленобласти снизили налог для автомобилей на
Муж Ани Лорак Мурат поздравил её с Днём матери
Елизавета Башарова поделилась с фанатами
Мария Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от
Журналисты обнародовали скандальную информацию о
Ироничная Ксения Собчак по привычке
Писателя Виктора Ерофеева не пустили на
В Индии Oppo Realme нарастила продажи на 600
В Орловской области иномарка влетела под фуру,
Ксению Бородина в Instagram уличили в незнании
Авиагруппа "Стрижи" покажет новую программу
Huawei Mate 20 Pro провалил тест от известного
Светлана Светикова отмечает свое 35-летие
В России начали тестировать современные РЛС для
На аэроснимки Антарктиды попали два самолета,
Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону мастер
Необычные сексуальные причуды великих людей
Концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге могут
Под шквалом критики Михаил Ефремов потерял задор
В компании Nokia провели реорганизацию перед
Надежда Михалкова ждет окончания школьных каникул
Фанаты рэпера Хаски массово отказываются забирать
Ольга Бузова опять оголила «пятую точку»
Кейт Мара примет участие в съемках фильма
Бразилия в 2018-м потеряла 7,9 тысяч квадратных
Стало известно, в каком районе Москвы проживает
Надежда Бабкина показала в Instagram редкое фото
Просмотреть все новости