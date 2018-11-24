Муж Ани Лорак Мурат поздравил её с Днём матери

Недавняя новость о разводе Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу стала полной неожиданностью для их поклонников. Незадолго до этого в прессу просочились слухи о его супружеской неверности. Мурат был замечен в одном из клубов в обществе Яны Беляевой, одной из постоянных участниц киевских развлекательных мероприятий. После этого инцидента объявились и другие барышни, рассказывающие о своей связи с мужем певицы. Пара никак не комментировала подобные заявления, а недавно стало известно, что Каролина подала на развод.Судя по постам в Instagram-аккаунте Мурата, он надеется на примирение с женой, с которой они растят дочь Софию. Ярким примером его надежды на будущее с Ани Лорак является и его новая татуировка, посвящённая их совместной дочери.Роман украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена начался в 2000-м году в Турции. Впоследствии Мурат переехал в Киев, начал заниматься разными проектами, связанными с ресторанным бизнесом. Пара поженилась, и у них родилась дочь. Лорак за эти годы стала одной из самых востребованных звёзд эстрады. Сейчас она гастролирует по России со своим новым фееричным шоу DIVA.