АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Необычные сексуальные причуды великих людей
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Эвелина Блёданс снимется в кино вместе со своим «солнечным» сыном

Эвелина Блёданс в своем микроблоге Instagram сообщила фанатам замечательную новость. По словам ведущей, она вместе со своим 6-летним «солнечным» сыном впервые снимется в кино.

Эвелина Блёданс снимется в кино вместе со своим «солнечным» сыном

Знаменитость обнародовала в Сети несколько роликов со съёмок. Видео за сутки собрало более 6 тысяч отметок «Мне нравится» и более 110 комментариев. Подписчики принялись поздравлять Семёна, а также пожелали мальчику успехов в его начинаниях. Фолловеры также оставили много комплиментов, касающихся внешнего вида Эвелины Блёданс.

Ранее издание сообщало, что в Instagram-аккаунте Сергея Лазарева появилось фото семейного герба, рисунок которого совпадает с его тату.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эвелина Блёданс снимется в кино вместе со своим
Farming Simulator 19 за первые дни разошёлся
Ученые: Темный шоколад защищает мужчин от
Ученые: Гравитация Вселенной не просачивается в
Медики: Эти пять продуктов мешают человеку уснуть
NASA разработали новую миссию, позволяющую
Звезда "Ходячих мертвецов": "Новый эпизод будет
Джордж Мартин приоткрыл тайну приквела "Игры
«Сильнее энергии Солнца»: Ученые предрекли мощный
В Сети показали новый бюджетный Google Pixel 3
Lamborghini готовит к выпуску новый
Заводы «Росатома» начнут выпускать ядерные
Данила Козловский и Ольга Зуева устроили себе
Малахов, Ягудин, Карякин и Алсу присоединились к
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» открыл в Москве
Яна Рудковская снова похвасталась своим
В Ленобласти снизили налог для автомобилей на
Муж Ани Лорак Мурат поздравил её с Днём матери
Елизавета Башарова поделилась с фанатами
Мария Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от
Журналисты обнародовали скандальную информацию о
Ироничная Ксения Собчак по привычке
Писателя Виктора Ерофеева не пустили на
В Индии Oppo Realme нарастила продажи на 600
В Орловской области иномарка влетела под фуру,
Ксению Бородина в Instagram уличили в незнании
Авиагруппа "Стрижи" покажет новую программу
Huawei Mate 20 Pro провалил тест от известного
Светлана Светикова отмечает свое 35-летие
В России начали тестировать современные РЛС для
Просмотреть все новости