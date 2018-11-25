Эвелина Блёданс снимется в кино вместе со своим «солнечным» сыном
Эвелина Блёданс в своем микроблоге Instagram сообщила фанатам замечательную новость. По словам ведущей, она вместе со своим 6-летним «солнечным» сыном впервые снимется в кино.
Знаменитость обнародовала в Сети несколько роликов со съёмок. Видео за сутки собрало более 6 тысяч отметок «Мне нравится» и более 110 комментариев. Подписчики принялись поздравлять Семёна, а также пожелали мальчику успехов в его начинаниях. Фолловеры также оставили много комплиментов, касающихся внешнего вида Эвелины Блёданс.
Ранее издание сообщало, что в Instagram-аккаунте Сергея Лазарева появилось фото семейного герба, рисунок которого совпадает с его тату.
Знаменитость обнародовала в Сети несколько роликов со съёмок. Видео за сутки собрало более 6 тысяч отметок «Мне нравится» и более 110 комментариев. Подписчики принялись поздравлять Семёна, а также пожелали мальчику успехов в его начинаниях. Фолловеры также оставили много комплиментов, касающихся внешнего вида Эвелины Блёданс.
Ранее издание сообщало, что в Instagram-аккаунте Сергея Лазарева появилось фото семейного герба, рисунок которого совпадает с его тату.