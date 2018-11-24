Мария Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от Дениса Вороненкова





Запись программы проходила в Мюнхене, потому что именно там звезда чувствует себя в безопасности. По словам Марии Максаковой, после бракосочетания она с супругом отправилась на отдых на Красное море, где узнала о своем "интересном" положении. Оперная дива очень обрадовалась, когда узнала что ждет двойню. Но звезде не удалось выносить детей.Когда правоохранительные органы заинтересовались Денисом Вороненковым, она пережила сильный стресс, вследствие которого случился выкидыш. Однако зрители были шокированы тем, как Мария Максакова вспоминала о потере детей, потому что на лице певицы присутствовала легкая улыбка.