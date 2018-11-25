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Медики: Эти пять продуктов мешают человеку уснуть

Медики провели исследование и выяснили, что существует пять главных продуктов, которые мешают человеку уснуть. Среди них кофеин, алкоголь, специи и другие.

Медики: Эти пять продуктов мешают человеку уснуть

Кофеин может быть причиной бессонницы, многие знают, что он бодрит организм. Но следует помнить еще и повышенной чувствительности организма к данному компоненту. Еще он может быть в составе многих продуктах, употребляемых человеком ежедневно, например, в чае, лекарствах и газированных напитках. Другими словами индивид может быть не в курсе того, что употребляет кофеин.

Далее следует алкоголь. Если наблюдаются сложности с отходом ко сну, то лучше ограничиться одним бокалом вина за 2 часа до сна. Исследования показывают, что под действием спиртных напитков, может не получиться уснуть так быстро, как это обычно бывает даже при наличии отменного здоровья. Также питье на ночь большого количества жидкостей может обернуться частыми походами в туалет.

Что касается еды, то стоит избегать употребления на ночь ферментированной пищи. Она содержит в себе аминокислоту под названием тирамин, которая в свою очередь способна стимулировать активность мозга. Еще не способствуют хорошему засыпанию кислые продукты и различные специи. От них может появиться дискомфорт в виде изжоги.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 03:00

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