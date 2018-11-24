В Орловской области иномарка влетела под фуру, погибли 4 человека
Смертельное ДТП, вследствие которого погибли 4 человека, произошло в Орловской области. Все погибшие находились в иномарке, внезапно въехавшей под грузовую фуру.
На данный момент информации об аварии, которая имела место в Орловской области, крайне мало. Известно, что все погибшие - мужчины, однако личности их пока не установлены. Иномарка Volkswagen влетела под грузовой автомобиль на 7 километре автомобильной дороги Орел-Тамбов.
Судя по фотографиям, которые были опубликованы в Сети очевидцами столкновения, иномарка получила значительные повреждения. На месте дорожного происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Столкновение было настолько мощным, что разбитые детали автомобилей были разбросаны по всей дороге. Подробности о ДТП под Орлом выясняются.
На данный момент информации об аварии, которая имела место в Орловской области, крайне мало. Известно, что все погибшие - мужчины, однако личности их пока не установлены. Иномарка Volkswagen влетела под грузовой автомобиль на 7 километре автомобильной дороги Орел-Тамбов.
Судя по фотографиям, которые были опубликованы в Сети очевидцами столкновения, иномарка получила значительные повреждения. На месте дорожного происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Столкновение было настолько мощным, что разбитые детали автомобилей были разбросаны по всей дороге. Подробности о ДТП под Орлом выясняются.
Происшествия
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:59