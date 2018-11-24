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Писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии

Грузинские пограничники не разрешили известному писателю Виктору Ерофееву въезд на территорию республики Грузия. Конкретная причина отказа в пересечении Ерофеевым границы властями страны не уточнилась.

Писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии

Виктор Ерофеев сообщил, что пограничники не предъявляли ему официально обоснованного отказа, а просто отдали посадочный талон и посадили в самолёт. По словам Ерофеева, он не имеет никаких претензий к пограничникам, так как обходились с ним чрезвычайно культурно и вежливо.

По возвращению в Россию писателем был подан запрос для выяснения причин отказа во въезде на грузинскую территорию. При этом он отмечает, в прошлом году посещал Абхазию без каких-либо проблем на границе.

Не так давно стало известно ещё об одних российских гражданах, которым отказали во въезде. Это руководитель «Ералаша» Борис Грачевский с супругой. По действующему законодательству республики Грузия гражданам Российской Федерации запрещён въезд на территорию Южной Осетии и Абхазии без разрешения официального Тбилиси.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:07

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