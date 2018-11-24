Ироничная Ксения Собчак по привычке сфотографировалась рядом с лошадью

Мало того, Собчак часто фотографируются с этими животными.Вот и очередной раз в Казахстане девушка не смогла пройти мимо гравюры с конем. Общественный деятель часто совершает поездки по странам и освещает их в социальных сетях.В Казахстан Ксения ездила на неделю моды. Вот оттуда она и "привезла" ироничное фото. Конечно, она знала, что многочисленные хейтеры начнут ёрничать по этому поводу.Выкладывая такие снимки, Ксения показывает, что на мнение недоброжелателей ей плевать, и то, что многие считают её не очень красивой, ей безразлично. Своим поклонникам она показывает, что любит своего мужа Максима Виторгана и любима им.