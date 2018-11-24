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Ироничная Ксения Собчак по привычке сфотографировалась рядом с лошадью

Светская львица и журналист Ксения Собчак имеет хорошее чувство юмора. Девушка знает, что за глаза ей дали кличку "лошадь" и сама часто иронизирует над этим. Недавно Ксения смеялась, как ее сын Платон попросил маму нарисовать лошадь.

Ироничная Ксения Собчак по привычке сфотографировалась рядом с лошадью

Мало того, Собчак часто фотографируются с этими животными.

Вот и очередной раз в Казахстане девушка не смогла пройти мимо гравюры с конем. Общественный деятель часто совершает поездки по странам и освещает их в социальных сетях.

Ироничная Ксения Собчак по привычке сфотографировалась рядом с лошадью

В Казахстан Ксения ездила на неделю моды. Вот оттуда она и "привезла" ироничное фото. Конечно, она знала, что многочисленные хейтеры начнут ёрничать по этому поводу.

Выкладывая такие снимки, Ксения показывает, что на мнение недоброжелателей ей плевать, и то, что многие считают её не очень красивой, ей безразлично. Своим поклонникам она показывает, что любит своего мужа Максима Виторгана и любима им.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:09

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