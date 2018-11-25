АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Необычные сексуальные причуды великих людей
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Ученые: Темный шоколад защищает мужчин от атеросклероза

Ученые установили тот самый вкусный продукт, который способен защитить мужчин от сложного системного заболевания сосудов атеросклероза. Речь идет об обычном темном шоколаде, который обладает удивительными свойствами.

Ученые: Темный шоколад защищает мужчин от атеросклероза

В исследовании, проведенном группой ученых из Вагенингенского университета и Института пищевых продуктов в Нидерландах, приняли участие мужчины в возрасте от 45 до 70 лет. Все добровольцы имели лишнюю массу тела, поэтому были подвержены риску возникновения атеросклероза. Именно это заболевание сосудов, связанное с отложением на артериях холестерина, ведет к инфарктам и инсультам. Участников эксперимента разделили на две группы. Добровольцы первой на протяжении 4 недель каждый день употребляли в пищу темный шоколад. Участникам второй команды был предложен специально приготовленный шоколад, в который добавили антиоксидантные составляющие из бобов какао и флавонолы. Порция составляла 70 граммов продукта.

В конце исследования были проведены анализы, которые подтвердили, что у добровольцев из обеих групп снизился риск появления атеросклероза и в целом улучшились показатели крови. Как пояснили ученые, дело в том, что темный шоколад улучшает гибкость сосудов и очищает стенки артерий от прилипающих бляшек холестерина.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Темный шоколад защищает мужчин от
Ученые: Гравитация Вселенной не просачивается в
Медики: Эти пять продуктов мешают человеку уснуть
NASA разработали новую миссию, позволяющую
Звезда "Ходячих мертвецов": "Новый эпизод будет
Джордж Мартин приоткрыл тайну приквела "Игры
«Сильнее энергии Солнца»: Ученые предрекли мощный
В Сети показали новый бюджетный Google Pixel 3
Lamborghini готовит к выпуску новый
Заводы «Росатома» начнут выпускать ядерные
Данила Козловский и Ольга Зуева устроили себе
Малахов, Ягудин, Карякин и Алсу присоединились к
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» открыл в Москве
Яна Рудковская снова похвасталась своим
В Ленобласти снизили налог для автомобилей на
Муж Ани Лорак Мурат поздравил её с Днём матери
Елизавета Башарова поделилась с фанатами
Мария Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от
Журналисты обнародовали скандальную информацию о
Ироничная Ксения Собчак по привычке
Писателя Виктора Ерофеева не пустили на
В Индии Oppo Realme нарастила продажи на 600
В Орловской области иномарка влетела под фуру,
Ксению Бородина в Instagram уличили в незнании
Авиагруппа "Стрижи" покажет новую программу
Huawei Mate 20 Pro провалил тест от известного
Светлана Светикова отмечает свое 35-летие
В России начали тестировать современные РЛС для
На аэроснимки Антарктиды попали два самолета,
Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону мастер
Просмотреть все новости