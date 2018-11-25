Ученые: Темный шоколад защищает мужчин от атеросклероза
Ученые установили тот самый вкусный продукт, который способен защитить мужчин от сложного системного заболевания сосудов атеросклероза. Речь идет об обычном темном шоколаде, который обладает удивительными свойствами.
В исследовании, проведенном группой ученых из Вагенингенского университета и Института пищевых продуктов в Нидерландах, приняли участие мужчины в возрасте от 45 до 70 лет. Все добровольцы имели лишнюю массу тела, поэтому были подвержены риску возникновения атеросклероза. Именно это заболевание сосудов, связанное с отложением на артериях холестерина, ведет к инфарктам и инсультам. Участников эксперимента разделили на две группы. Добровольцы первой на протяжении 4 недель каждый день употребляли в пищу темный шоколад. Участникам второй команды был предложен специально приготовленный шоколад, в который добавили антиоксидантные составляющие из бобов какао и флавонолы. Порция составляла 70 граммов продукта.
В конце исследования были проведены анализы, которые подтвердили, что у добровольцев из обеих групп снизился риск появления атеросклероза и в целом улучшились показатели крови. Как пояснили ученые, дело в том, что темный шоколад улучшает гибкость сосудов и очищает стенки артерий от прилипающих бляшек холестерина.
В исследовании, проведенном группой ученых из Вагенингенского университета и Института пищевых продуктов в Нидерландах, приняли участие мужчины в возрасте от 45 до 70 лет. Все добровольцы имели лишнюю массу тела, поэтому были подвержены риску возникновения атеросклероза. Именно это заболевание сосудов, связанное с отложением на артериях холестерина, ведет к инфарктам и инсультам. Участников эксперимента разделили на две группы. Добровольцы первой на протяжении 4 недель каждый день употребляли в пищу темный шоколад. Участникам второй команды был предложен специально приготовленный шоколад, в который добавили антиоксидантные составляющие из бобов какао и флавонолы. Порция составляла 70 граммов продукта.
В конце исследования были проведены анализы, которые подтвердили, что у добровольцев из обеих групп снизился риск появления атеросклероза и в целом улучшились показатели крови. Как пояснили ученые, дело в том, что темный шоколад улучшает гибкость сосудов и очищает стенки артерий от прилипающих бляшек холестерина.
Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 05:00