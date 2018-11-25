Ученые: Темный шоколад защищает мужчин от атеросклероза





В исследовании, проведенном группой ученых из Вагенингенского университета и Института пищевых продуктов в Нидерландах, приняли участие мужчины в возрасте от 45 до 70 лет. Все добровольцы имели лишнюю массу тела, поэтому были подвержены риску возникновения атеросклероза. Именно это заболевание сосудов, связанное с отложением на артериях холестерина, ведет к инфарктам и инсультам. Участников эксперимента разделили на две группы. Добровольцы первой на протяжении 4 недель каждый день употребляли в пищу темный шоколад. Участникам второй команды был предложен специально приготовленный шоколад, в который добавили антиоксидантные составляющие из бобов какао и флавонолы. Порция составляла 70 граммов продукта.В конце исследования были проведены анализы, которые подтвердили, что у добровольцев из обеих групп снизился риск появления атеросклероза и в целом улучшились показатели крови. Как пояснили ученые, дело в том, что темный шоколад улучшает гибкость сосудов и очищает стенки артерий от прилипающих бляшек холестерина.