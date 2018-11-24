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Елизавета Башарова поделилась с фанатами семейными фото с отдыха в Instagram

Елизавета Башарова, являющаяся супругой известного российского актера Марата Башарова, в своем Instagram-аккаунте обнародовала ряд новых фото. Супруга артиста продемонстрировала поклонниками соцсети, как она вместе со своим мужем и 2-летним наследником Марселем прогуливаются по улицам Милана.

Елизавета Башарова поделилась с фанатами семейными фото с отдыха в Instagram

На снимках запечатлено, как маленький Марсель сидит на шее отца или в коляске, а также прикармливает голубей на фоне местных достопримечательностей. Фото в течение четырех часов собрали свыше 210 отметок «Мне нравится». Поклонники в восторге от публикаций. Некоторые отметили, что их семья на кадрах выглядит очень счастливой, пожелав супругам счастья.

Стоит отметить, что Елизавета и Марата Башаровы поженились в прошедшем году, когда их наследнику исполнился год. На их бракосочетание были приглашены только родственники и хорошие друзья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30

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