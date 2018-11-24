Елизавета Башарова поделилась с фанатами семейными фото с отдыха в Instagram

На снимках запечатлено, как маленький Марсель сидит на шее отца или в коляске, а также прикармливает голубей на фоне местных достопримечательностей. Фото в течение четырех часов собрали свыше 210 отметок «Мне нравится». Поклонники в восторге от публикаций. Некоторые отметили, что их семья на кадрах выглядит очень счастливой, пожелав супругам счастья.Стоит отметить, что Елизавета и Марата Башаровы поженились в прошедшем году, когда их наследнику исполнился год. На их бракосочетание были приглашены только родственники и хорошие друзья.