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NASA разработали новую миссию, позволяющую путешествовать в далекий космос

В ведомстве NASA разработали новую систему, которая позволит значительно продлить срок пребывания человека в космосе. Разработчики создали новый формат миссии под названием RRM3 (Robotic Refueling Mission 3), она будет использовать криогенное топливо.

NASA разработали новую миссию, позволяющую путешествовать в далекий космос

RRM3 станет продолжением миссий RRM и RRM2, которые использовались на МКС ранее. Сотрудники выбрали в качестве топлива криогенную жидкость, поскольку на ее основе можно добиться хорошей тяги и, соответственно, более высокой скорости. А это важно при условии сильной гравитации Земли и других небесных тел. Также она способна продлить работу аппарата охлаждая его в процессе.


Также данное топливо может сократить в несколько раз количество потребляемых его аппаратов для транспортировки с поверхности Земли. Такое решение даст возможность отправляться в космические путешествия на более долгий период времени.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00

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