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Журналисты обнародовали скандальную информацию о женихе принцессы Беатрис

30-летняя принцесса Беатриса Елизавета Мария Йоркская, которая на данный момент является единственной незамужней принцессой Великобритании, недавно закрутила роман с мультимиллионером Эдоардо Мопелли Моции. Журналисты попытались узнать всю правду об избраннике внучки королевы Елизаветы II и раскопали немало скандальных подробностей.

Журналисты обнародовали скандальную информацию о женихе принцессы Беатрис

В издании Daily Mail появилось интервью матери Дары Хуанг, девушки, с которой до недавнего времени сожительствовал 34-летний мультимиллионер. Она рассказала, что об отношениях своего почти зятя с принцессой Беатрис узнала совершенно случайно из публикаций СМИ. Женщина была уверена, что в семье ее дочери все по-прежнему хорошо. Между тем оказалось, что совсем недавно Моцци выставил свою возлюбленную и мать своего на данный момент единственного ребенка из дома.

Журналисты обнародовали скандальную информацию о женихе принцессы Беатрис

Несостоявшаяся невеста мультимиллионера была вынуждена ночевать у приятелей, поскольку ей было стыдно обратиться за помощью к матери. В данный момент у Дары Хуанг имеется возможность видеться с 2-летним сыном, однако в основном он находится под присмотром няни, которую нанял Моцци. Вероятнее всего жених Беатрис не планирует возвращать ребенка матери. Во всяком случае в этом уверена бабушка малыша.

Журналисты обнародовали скандальную информацию о женихе принцессы Беатрис

Между тем роман принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моции развивается настолько стремительно, что внучка королевы уже представила своего избранника родителям. После выхода в свет разгромной статьи герцог и герцогиня Йоркские пребывают в недоумении, однако, похоже, саму принцессу вскрывшиеся факты ничуть не смущают.



 
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Культура
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:15

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