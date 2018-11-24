Журналисты обнародовали скандальную информацию о женихе принцессы Беатрис





В издании Daily Mail появилось интервью матери Дары Хуанг, девушки, с которой до недавнего времени сожительствовал 34-летний мультимиллионер. Она рассказала, что об отношениях своего почти зятя с принцессой Беатрис узнала совершенно случайно из публикаций СМИ. Женщина была уверена, что в семье ее дочери все по-прежнему хорошо. Между тем оказалось, что совсем недавно Моцци выставил свою возлюбленную и мать своего на данный момент единственного ребенка из дома.Несостоявшаяся невеста мультимиллионера была вынуждена ночевать у приятелей, поскольку ей было стыдно обратиться за помощью к матери. В данный момент у Дары Хуанг имеется возможность видеться с 2-летним сыном, однако в основном он находится под присмотром няни, которую нанял Моцци. Вероятнее всего жених Беатрис не планирует возвращать ребенка матери. Во всяком случае в этом уверена бабушка малыша.Между тем роман принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моции развивается настолько стремительно, что внучка королевы уже представила своего избранника родителям. После выхода в свет разгромной статьи герцог и герцогиня Йоркские пребывают в недоумении, однако, похоже, саму принцессу вскрывшиеся факты ничуть не смущают.