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Ксению Бородина в Instagram уличили в незнании русского языка

Популярная ведущая телепроекта «Дом-2» в Instagram попала впросак из-за неграмотности.

Коллега Ольги Бузовой ведёт реалити-шоу с 2004 года. Правда, 14-летний срок телеведущей, по всей вероятности, не улучшил знаний русского языка Ксюши.

Ксению Бородина в Instagram уличили в незнании русского языка

Накануне девушка опубликовала рекламный пост, который посвятила популярной сегодня распродаже «Черная Пятница». В публикации жена Курбана Омарова дала напутствие.

«Хочу, чтобы вы знали, что сейчас лучшее время, чтобы оправдать скупку в неограниченных количествах сумок, сапогов, платьев в цветок, горох и полоску, палеток всех оттенков, духов всех ароматов, украшений, часов, двадцати футболок для ребенка и десяти поло для мужа», - в частности пишет теледива.

Разумеется, самые умные и внимательные подписчики заметили грамматическую ошибку в слове «сапогов». Вот из-за неправильно окончания множественного числа формы родительного падежа многолетняя ведущая и опозорилась.

Ксению Бородина в Instagram уличили в незнании русского языка

Фолловеры раскритиковали девушку и подметили, что она уже не первый раз допускает такие нелепые ошибки. Кто-то даже отметил, что такие ошибки весьма «характерны для вашего кумира».

Известная своим вспыльчивым характером Бородина пока на критику не ответила.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:50

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