Светлана Светикова отмечает свое 35-летие





Еще в 4-летнем возрасте артистка впервые сыграла свою роль в муз-постановке «Зоопарк». Как актриса музыкальных спектаклей, Светлана Светикова начала свою карьеру с мюзикла “Метро”. Однако популярность звезде принесла роль Эсмеральды, которую она сыграла в знаменитом мюзикле под названием “Нотр-Дам де Пари”. Знаменитость также играла главные роли во многих муз-проектах и спела в дуэте с мировыми звездами.Светлана Светикова родилась в один и тот же день с такими знаменитостями как Александр Масляков, которому исполнилось 77 лет. Также сегодня отмечает 49-й день рождение ведущий Сергей Майоров. При этом свое 37-летие празднует Денис Шведов, являющийся звездой телесериала “Мажор” и 65-летие - кинорежиссер Эмир Кустарица.