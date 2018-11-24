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Светлана Светикова отмечает свое 35-летие

Светлана Светикова 24 ноября отмечает свое 35-летие. Артистка за всю свою творческую деятельность участвовала не только в мюзиклах, но и выступала со многими знаменитыми певцами.

Светлана Светикова отмечает свое 35-летие

Еще в 4-летнем возрасте артистка впервые сыграла свою роль в муз-постановке «Зоопарк». Как актриса музыкальных спектаклей, Светлана Светикова начала свою карьеру с мюзикла “Метро”. Однако популярность звезде принесла роль Эсмеральды, которую она сыграла в знаменитом мюзикле под названием “Нотр-Дам де Пари”. Знаменитость также играла главные роли во многих муз-проектах и спела в дуэте с мировыми звездами.

Светлана Светикова родилась в один и тот же день с такими знаменитостями как Александр Масляков, которому исполнилось 77 лет. Также сегодня отмечает 49-й день рождение ведущий Сергей Майоров. При этом свое 37-летие празднует Денис Шведов, являющийся звездой телесериала “Мажор” и 65-летие - кинорежиссер Эмир Кустарица.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:29

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